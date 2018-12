Les personnes arrêtées sont soupçonnées « de graves délits parmi lesquels association de malfaiteurs en vue d'un trafic international de stupéfiants, association mafieuse ou recyclage », précise la police italienne dans un communiqué.

Considérées comme des membres importants de la criminalité organisée calabraise, et ses ramifications en Europe et en Amérique latine, elles opéraient principalement dans la région de Reggio de Calabre (sud de l'Italie), selon la police.

L'opération a été coordonnée par la Direction nationale antimafia et antiterrorisme italienne avec le concours des forces de police et de justice allemande, belge et néerlandaise.

La 'Ndrangheta est la seule mafia présente sur tous les continents : en Europe occidentale, en Amérique du Nord, centrale, Amérique du Sud, en Afrique et elle s'étend désormais en Europe de l'Est et en Asie, a récemment déclaré devant la presse étrangère à Rome Nicola Gratteri, magistrat spécialisé dans la lutte contre la mafia.

La 'Ndrangheta, qui tient son nom du grec ancien « courage », passe généralement pour avoir dépassé les mafias sicilienne et napolitaine grâce au trafic de cocaïne d'Amérique latine.

Basée sur une structure très familiale, elle est surtout implantée en Calabre, mais elle est également devenue influente dans le nord de la péninsule et dans d'autres régions du monde.

Des policiers allemands mènent une perquisition à la résidence du propriétaire d'un restaurant italien près de Cologne. Photo : AFP/Getty Images/OLIVER BERG

Mardi, les carabiniers italiens ont porté un coup sévère à la mafia sicilienne en procédant à l'arrestation de dizaines de membres de l'organisation dont Settimo Mineo, considéré comme le nouveau chef de Cosa

Nostra et successeur désigné du célèbre parrain Toto Riina, décédé l'an passé en prison.