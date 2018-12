« Depuis des années, on me demande si je vais présenter les Oscars un jour, et ma réponse a toujours été la même, a écrit l'acteur âgé de 39 ans sur son compte Instagram. J'ai dit qu'il s'agirait d'une opportunité unique dans la vie, pour moi, en tant qu'acteur, et que cela arriverait quand cela devait arriver ».



« Je suis très heureux de dire que le jour de présenter les Oscars est finalement arrivé pour moi », a ajouté Kevin Hart, qui a notamment joué dans Jumanji : Bienvenue dans la jungle en 2017.

Une cérémonie moins regardée

Les deux dernières éditions de la remise des Oscars avaient été présentées par l'humoriste Jimmy Kimmel. Celle de 2018 avait été suivie par seulement 26,5 millions de téléspectateurs, contre 43 millions de personnes en 2014, par exemple.

Devant cette baisse des cotes d'écoute, l'Académie des Oscars a annoncé une série de changements pour la cérémonie qui se tiendra le 24 février à Hollywood. Elle sera raccourcie pour ne pas dépasser une durée de trois heures, certaines récompenses seront remises pendant les pauses publicitaires et des extraits des discours prononcés par les gagnants seront diffusés plus tard.