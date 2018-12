C'est vraiment une occasion en or de rencontrer des délégués de partout dans le monde, de rencontrer des gens de la société civile et d'organisations impliquées dans différents domaines. On est très heureuses de pouvoir y participer! a raconté Catherine Laflamme à l'émission Par ici l'info.

Bien qu'elles ne puissent pas assister aux rencontres officielles, les deux étudiantes profitent de l'occasion pour approfondir leurs connaissances. Il y a beaucoup de conférences, qu'on appelle des sides events. Les négociations sont souvent fermées. Il n'y a que les négociateurs qui peuvent y assister. En tant qu'observateurs, nous avons accès aux sides events. Nous avons chacune un sujet de recherche qui nous intéresse et nous assistons à des conférences en lien avec ces sujets , explique Amandine Gournay.

Cette dernière s'intéresse à l'équité intergénérationnelle au coeur des revendications de la jeunesse. Il y a aussi l'aspect du rôle des femmes dans la crise climatique.

De son côté, Catherine travaille sur les véhicules zéro émission. À savoir si c'est une bonne stratégie pour lutter contre les changements climatiques. Je cherche en apprendre plus sur les politiques et les bonnes pratiques qui se font ailleurs pour voir si on peut les appliquer au Québec.

Au cours des deux prochaines semaines, des représentants de 195 pays tenteront de donner un nouveau souffle à l'Accord de Paris. C'est sûr qu'on n'arriverait pas à un accord comme c'est arrivé en 2015. On souhaite plutôt élaborer et d'adopter un ensemble de mesures qui garantissent l'Accord de Paris pour atteindre certains objectifs pour 2020. C'est vraiment l'urgence d'agir , rappelle Catherine Laflamme.