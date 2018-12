En pleine crise linguistique sur la protection de la langue française en Ontario, Mme Plante – mairesse de la plus grande ville francophone d’Amérique du Nord et de la métropole du seul État unilingue français d’Amérique - a livré un discours uniquement en anglais à l’exception de la formule de salutations - « Bon matin à tous et à toutes », qui est un calque de l'expression anglaise goood mornig- et d’un « merci » à la fin.

« Je suis sortie de mon texte ce matin en m’adressant à un parterre d’investisseurs étrangers [en] intelligence artificielle », a-t-elle avancé comme explication dans ce même message sur Twitter.

« Je suis fière d’être la mairesse de la métropole francophone d’Amérique du Nord et je demeure engagée à faire la promotion de notre langue commune et officielle sur toutes les tribunes », a-t-elle ajouté.

Lorsque questionnée sur le sujet par le représentant du Journal de Montréal, visiblement irritée Mme Plante s’est contentée de dire sa fierté d’être « la mairesse de la plus grande métropole francophone à travers l’Amérique du Nord ».

« Est-ce qu’il y a d’autres questions? », a-t-elle lancé pour clore le sujet.

Le premier article de la Charte de Montréal stipule que « Montréal est une ville de langue française ». La langue de Molière est la langue officielle de la Ville de Montréal.

Les entreprises qu’elle accueillait ainsi en anglais seront soumises à la Loi 101, une loi québécoise qui stipule que la langue de communication au travail doit être le français ou « le français et une autre langue le cas échéant ».