Le général Ahmed Al-Assiri, qui agissait à titre de chef adjoint du renseignement et le conseiller « médias » de la cour, Saoud Al-Qahtani ont tous deux été démis de leurs fonctions le 20 octobre dernier après que Riyad eut admis que Khashoggi avait effectivement été tué dans le consulat d'Arabie à Istanbul, le 2 octobre dernier.

Selon la justice turque, les deux hommes considérés comme des proches du prince héritier Mohammed ben Salmane (MBS) auraient joué un rôle majeur dans la planification du meurtre et la supervision de l’équipe d’agents saoudiens chargée de faire disparaître Jamal Khashoggi.

D’après un haut fonctionnaire turc proche de l’enquête cité par l’Associated Press, l’émission de ces mandats d'arrêt reflète les préoccupations de la justice turque qui doute que les principaux organisateurs de ce meurtre, dont Ahmed Al-Assiri et Saoud Al-Qahtani, ne soient jamais inquiétés par le régime saoudien.

« La communauté internationale semble douter de la volonté de l’Arabie saoudite de rendre justice à la suite de ce crime odieux », a déclaré le fonctionnaire qui désire garder l’anonymat.

Un meurtre des plus compromettants

Les enquêteurs médico-légaux turcs à leur arrivée au domicile du consul saoudien en Turquie Photo : Reuters/Osman Orsal

Le journaliste Jamal Khashoggi, connu pour ses positions critiques envers le régime du prince MBS notamment dans les pages du Washington Post, n’a plus jamais été revu après s’être présenté au consulat saoudien d’Istanbul ce jour-là pour y récupérer des documents en prévision de son mariage.

Selon des enregistrements détenus par les renseignements turcs, Jamal Khashoggi a été torturé, assassiné et son corps découpé en morceaux par une équipe d’agents saoudiens dans les murs du consulat. On n’a jamais retrouvé sa dépouille.

Devant les preuves qui s’accumulaient, le régime saoudien a finalement admis que Jamal Khashoggi avait bel et bien été assassiné à Istanbul, mais que tout s’est déroulé à l’insu du prince MBS.

La pression internationale se faisant de plus en plus insistante, le procureur général saoudien avait annoncé l'arrestation de 21 personnes et requis la peine de mort contre cinq d'entre elles relativement à cette affaire considérée par le régime saoudien comme un « abus d’autorité » fomenté dans l’entourage du prince.

Le prince héritier sur la selette

Le prince héritier Mohammed ben Salmane lors d'une conférence à Riyadh, le 23 octobre 2018. Photo : Reuters/Bandar Algaloud/Cour royale saoudienne

Une version rejetée par la presse et plusieurs hauts responsables turcs qui soupçonnent au contraire le prince d’avoir personnellement ordonné ce meurtre pour en faire un exemple.

Le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a plusieurs fois réclamé l'extradition de ces suspects pour les faire comparaître devant la justice turque, mais sans succès.

Le Royaume saoudien insiste en effet pour que les 21 suspects arrêtés dans cette affaire soient jugés en Arabie saoudite.

La justice turque réclame pour sa part l’extradition de 18 suspects, dont les 15 membres de l’équipe d’assassins qu’aurait déployée l’Arabie saoudite dans son consulat pour tuer et faire disparaître Khashoggi.

Selon Ankara, qui affirme que les Saoudiens n’ont pas coopéré pleinement dans cette affaire, des procès tenus en Turquie assureraient un processus transparent et responsable pour faire la lumière sur ce meurtre.

Les élus démocrates souhaitent faire la lumière sur les liens entre le président et le prince héritier de l'Arabie saoudite. Photo : Reuters/Jonathan Ernst

Le meurtre de Khashoggi a considérablement terni l'image de l'Arabie saoudite sur la scène internationale et plus particulièrement celle du prince héritier MBS.

Si le président américain Donald Trump soutient officiellement le prince à qui il accorde le bénéfice du doute, la CIA, qui a enquêté sur cette affaire, affirme pour sa part n’avoir « aucun doute » sur le fait que le prince héritier saoudien ait « ordonné » le meurtre de Jamal Khashoggi.