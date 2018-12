Seulement pour les légumes, la hausse du prix pourrait atteindre de 4 à 6 %. Selon les auteurs du Rapport canadien sur les prix alimentaires à la consommation 2019, c’est l’effet El Niño qui explique cette augmentation de prix. Ce qui risque d'arriver avec El Niño, c'est qu'il va y avoir un manque d'humidité dans les régions où on s'approvisionne beaucoup en légumes, notamment aux États-Unis et au Mexique , explique Sylvain Charlebois, professeur à l'Université Dalhousie.

Au total, on estime qu'une famille moyenne aura à débourser 411 $ de plus en 2019 pour faire son épicerie.

Si Moisson Estrie peut offrir des fruits et des légumes aux gens dans le besoin, c'est que l'organisme a une entente avec certaines épiceries. Ces dernières offrent leurs produits qui sont moins attrayants pour leur clientèle à Moisson Estrie. On a la chance de les récupérer, les trier et de les redistribuer aux gens dans le besoin ou à des organismes de la région. Tout comme on a subi avec la viande, on prévoit qu'il va y avoir une diminution de quantité à récupérer. Parce que s'il y a moins d'achats dans les épiceries, les épiciers vont diminuer eux aussi leurs achats auprès de leurs fournisseurs , analyse la directrice de Moisson Estrie, Geneviève Côté.

Impacts dans les boîtes à lunch

Cette dernière croit que bien des boîtes à lunch d'écoliers souffriront de cette hausse annoncée du prix des denrées alimentaires. Ce sont les enfants qui vont écoper. Les fruits et légumes sont souvent les collations qui sont envoyées à l'école.

Une bénéficiaire de l'organisme, Christelle Cyr, déplore que ce soit les aliments les plus sains qui subissent une hausse de leur prix. Ça n'a pas de bon sens. Les prix devraient baisser surtout sur ce qui est essentiel.

Mme Cyr sera ravie d'apprendre que, selon le Rapport canadien sur les prix alimentaires à la consommation 2019, le prix de la viande devrait connaître une baisse historique au cours des prochains mois et pourrait atteindre 3 %.

Moisson Estrie offre 1800 dépannages par mois. L'organisme prévoit que ce nombre augmentera l'an prochain.