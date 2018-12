AVERTISSEMENT : Cet article contient de nombreux détails qui pourraient perturber certains lecteurs

Un rapport sur les comportements à risque déposé à la Cour de justice de l'Ontario révèle que Bob Clarke, maintenant âgé de 74 ans, a commencé à demander de l'aide professionnelle dès 1969.

Clarke a enseigné dans plusieurs écoles d'Ottawa entre 1968 et 1992. En mars, il a plaidé coupable à des crimes sexuels impliquant huit adolescents de deux écoles secondaires, Bell et Sir Robert Borden, dans les années 1970, 1980 et 1990. Il purge actuellement une peine de deux ans de prison.

CBC a appris que Bob Clarke s'est fait soigner pendant 23 ans.

John Myers a fréquenté l'école secondaire Bell à la fin des années 1970, lorsqu'il a été victime de Bob Clarke. Photo : Radio-Canada/Julie Ireton

S'il essayait d'obtenir de l'aide, le système a échoué. Il l'a laissé tomber ainsi que moi et les autres victimes , a déclaré John Myers, l'une des victimes de Clarke à l'école secondaire Bell à la fin des années 1970.

L'évaluation des comportements sexuels de 2017, commandée par l'avocat de Clarke et produite par le Centre de santé mentale Royal Ottawa, conclut qu’il a été laissé pour compte.

Il semble que son comportement ait été minimisé par l'évaluation des psychiatres ou que ses soins aient été transférés à d'autres psychiatres et qu'il ait été perdu dans le suivi et renvoyé du traitement , a écrit l'auteur du rapport, Jonathan Gray, un psychiatre de la clinique des comportements sexuels du Royal Ottawa.

Quand le Dr Bradford l'a évalué en 1992, il n'enseigne plus et le mal était fait , explique M. Gray dans son rapport.

Ni le psychiatre Jonathan Gray ni aucun autre psychiatre du Royal Ottawa n'a accepté l’invitation de participer au reportage de CBC/Radio-Canada, pour des raisons de protection de la vie privée.

« Castre-moi, c'est tout »

CBC a demandé au tribunal de rendre public le dossier de 25 pages. Un juge et l'avocat de M. Clarke ont accepté la demande, mais seulement après que les noms des victimes et certaines sections du rapport soient caviardés.

Le dossier judiciaire de Bob Clarke montre qu’il a commencé à chercher volontairement une thérapie en 1969, lors de sa seconde année dans l’enseignement. Il a alors dit à un psychiatre qu'il commençait à en avoir assez de ses propres commentaires déplacés devant les élèves.

Il a dit qu'il était très contrarié et a dit au psychiatre de " me castrer " , d'après le dossier.

À l'époque, Clarke niait avoir touché des élèves. Mais en 1975, il s'est rendu au Royal Ottawa après une rencontre avec un adolescent de son quartier.

M. Clarke avait récemment touché un garçon de 15 ans et des accusations pourraient être portées contre lui , note le dossier de l'hôpital à propos de Clarke en 1975.

Un « problème de longue date »

Le rapport explique en détail comment Clarke s'est fait traiter par plus d'une douzaine de psychologues et de psychiatres, certains en pratique privée, d'autres dans les cliniques du Royal Ottawa.

Je suis un démon à l'intérieur et mon subconscient l'emporte parfois sur mon esprit conscient. Bob Clarke, cité dans le rapport

Clarke a expliqué que les commentaires et les comportements inappropriés sont un problème de longue date pour lui qui ont commencé dès la 8e année , peut-on lire dans le rapport.

On ne sait pas exactement ce que Clarke a dit à ses différents thérapeutes au fil des ans au sujet de tout contact physique inapproprié avec ses élèves.

J'ai fait des erreurs. Je suis vraiment désolé de leur avoir fait du mal , dit Clarke dans un rapport. Mon analyse est que je suis un démon à l'intérieur et que mon subconscient l'emporte parfois sur mon esprit conscient.

Un « chiot malade »

Clarke finira par plaider coupable à une accusation de grossière indécence découlant d'allégations faites par John Myers, maintenant âgé de 57 ans. Myers a consenti à ce que le tribunal lève l'interdiction de publication de son nom.

À plusieurs reprises, Clarke s'est masturbé devant John Myers, lui demandant de se joindre à lui. Une fois, c'est arrivé alors qu'ils étaient assis ensemble sur un télésiège lors d'un voyage de groupe sur la côte ouest.

Bob Clarke se faisait régulièrement soigner au Centre de santé mentale Royal Ottawa. Photo : Radio-Canada/Giacomo Panico

Au cours d’une entrevue avec le psychiatre Jonathan Gray en 2017, Clarke s’est fait questionner au sujet de ses agissements envers John Myers.

J'étais dégoûté par moi-même. Je me suis dit : "Je suis un chiot malade" , a mentionné Bob Clarke au psychiatre.

M. Myers, qui est aux prises avec ses propres problèmes de santé mentale, a lu le rapport.

Il était mentalement malade et il n'a pas reçu les soins qu'il aurait dû recevoir. John Myers, ancien élève et victime de Bob Clarke

C'était très émouvant pour moi de l'avoir lu , dit-il. J'ai toujours vécu avec des crises de panique, de l'anxiété et de la dépression. Les médecins font directement le lien entre tous mes problèmes et l'époque de Bob Clarke.

M. Myers, qui s'est également fait soigner au Royal Ottawa, maintient une certaine sympathie pour son ancien professeur.

J'ai de la peine pour lui, d'une certaine façon », a-t-il dit. « Il a cherché de l'aide, il était malade et il n'a pas reçu les soins qu'il aurait dû recevoir.

Forcé d'abandonner l'enseignement

Pendant tout le temps où Clarke cherchait un traitement, il est resté en contact étroit avec les étudiants et était souvent seul avec eux.

Il a été capable de créer des situations dans lesquelles il était seul avec ses élèves de sexe masculin et d'agir sexuellement avec eux , écrit dans un rapport le psychiatre Jonathan Gray.

Clarke a été forcé de démissionner en tant qu’enseignement en 1992 en raison d'inconduites sexuelles répétées à l'endroit d'élèves principalement masculins, selon un rapport.

Mais ce n'est qu'en 2017, que le rapport du psychiatre M. Gray a recommandé que Bob Clarke « se voit interdire tout accès non supervisé, tout emploi ou poste bénévole dans lequel il est en position de confiance et d'autorité sur les personnes de sexe masculin de moins de 18 ans ».

Obligation de signaler

Les professionnels de la santé et les thérapeutes ont l'obligation légale de signaler tout cas où ils soupçonnent qu'un patient cause ou risque de causer du tort à un enfant.

Le docteur Paul Fedoroff est codirecteur de la clinique sur les comportements sexuels du Centre de santé mentale Royal Ottawa. Photo : Radio-Canada

L'actuel directeur de la clinique des comportements sexuels du Royal Ottawa, le Dr Paul Fedoroff, n'a pas voulu commenter directement l'affaire Clarke ou le rapport de 2017.

Mais il a dit que si un enseignant venait à lui aujourd'hui en admettant avoir touché un élève de façon inappropriée, il serait obligé de signaler l'affaire pour un suivi.

Il a également indiqué que les programmes actuellement en place peuvent traiter efficacement les personnes ayant une attirance sexuelle pour les enfants par le biais de conseils, de soutien par les pairs et de médicaments.

Avec les informations de Julie Ireton