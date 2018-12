Un texte de Marilyn Marceau

Le conseiller municipal du district de Sainte-Marthe, Daniel Cournoyer, a déposé une résolution visant à « remplacer la résolution adoptée le 6 novembre 2018 », date à laquelle une majorité de conseillers a voté pour l'adoption de Vision zéro.

Sa résolution disait que c'était dans le but « de reprendre le processus par une consultation de la population dans chacun des districts électoraux avant d'adhérer à cette nouvelle philosophie ».

Même s'il était clair en réunion de travail des élus, qui se tient avant le conseil, que la résolution n'allait pas être adoptée, Daniel Cournoyer tenait à aller de l'avant.

Sept conseillers municipaux ont voté contre la résolution de Daniel Cournoyer, trois pour et deux se sont abstenus. Photo : Radio-Canada/Marilyn Marceau

La philosophie Vision zéro vise à n'avoir plus aucun accident sur nos routes et pourrait notamment entraîner une diminution de la limite de vitesse de 40 à 50 km/h dans certaines rues résidentielles.

Daniel Cournoyer affirme ne pas être contre la philosophie Vision zéro, mais plutôt contre la façon de l'appliquer.

Il affirme que la raison pour laquelle il a déposé cette résolution, c'était pour prendre un pas de côté, pour faire encore mieux et surtout pour obtenir l'acceptabilité sociale de notre population .

Je ne veux pas mettre l'acceptabilité sociale ou la consultation citoyenne au 17e point, je vais la mettre au 2e point , dit-il.

Plusieurs élus ont pris la parole avant la tenue du vote, signe que le sujet soulève les passions. La résolution a finalement été rejetée par la majorité des élus.