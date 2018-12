Un texte de Julie Marceau

Le comité exécutif de la Ville de Montréal et l’arrondissement de Ville-Marie doivent donner le feu vert mercredi à une subvention municipale de 2,7 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer ce projet. Il sera piloté par les organisateurs du Festival Mode & Design de Montréal, par l'entremise de l’organisme à but non lucratif (OBNL) Expérience centre-ville.

« C’est de créer une expérience sur une base annuelle en se basant sur différentes thématiques tout au long de l’année. […] C’est du jamais vu, c’est unique », assure le président et cofondateur du Groupe Sensation Mode, Jean-Francois Daviau.

Les promoteurs veulent ainsi créer un « buzz » avec des événements spéciaux autant à l’extérieur qu’à l’intérieur des bâtiments du centre-ville, et ce pour chaque saison (hiver, printemps, automne, été) en incluant danse, musique, arts visuels et éléments scénographiques notamment.

Si la contribution de la Ville vise à « soutenir l’activité des commerces de détail pendant la durée des travaux de la rue Sainte-Catherine », selon ce qu’on peut lire dans le sommaire décisionnel de l’arrondissement, le budget annuel de l’organisme Expérience centre-ville, d'environ 4 millions de dollars - avec 70 % de financement privé - vise à offrir des activités dans l'ensemble du centre-ville.

Il va y avoir des événements grandioses […] de l’animation, de la scénographie. Jean-François Daviau, président et cofondateur du Groupe Sensation Mode

Rappelons que la rue Sainte-Catherine doit être entièrement réaménagée. Les travaux, qui s’échelonneront jusqu’en 2021, consistent à remplacer et à réhabiliter les infrastructures souterraines (égouts, aqueducs, services d’utilités publiques) devenues centenaires ainsi qu’à refaire entièrement la rue (élargissement des trottoirs, plantation d’arbres, installation de mobilier, etc.).

Jean-François Daviau se dit confiant que la programmation événementielle qui sera offerte atténuera les impacts des travaux pour les commerçants.

« C’est au cœur de notre réflexion. Je ne pense pas qu’on est la solution à tout, mais on pense qu’on peut être un élément pour favoriser les ventes et pour inciter les gens à venir au centre-ville, peu importe ce qui se passe », précise M. Daviau.