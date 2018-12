La Ville annonçait lundi que 30 millions de dollars seront investis par Investissement Québec pour acheminer de l'eau à la zone industrialo-portuaire de Grande-Anse

Au cours des prochains mois, Saguenay prévoit accueillir plusieurs grands joueurs dans ce secteur.

L'approvisionnement en eau des entreprises comme BlackRock pourra se faire à partir des puits situés à La Baie.

Ces puits ont été payés, ils sont là et sont fonctionnels. Ils produisent de l'eau dure, ce qui n’est pas idéal pour des électroménagers. Il va y avoir tout simplement une canalisation qui va être amenée jusqu'au terrain pour permettre aux entreprises de pouvoir utiliser cette eau , affirme Josée Néron.

Selon la mairesse de Saguenay, il y a de l’eau en quantité suffisante et sa dureté n'a aucun impact sur les entreprises.

Saguenay devra maintenant trouver une source d'eau de meilleure qualité pour alimenter les citoyens de l’arrondissement de La Baie.

Présentement, deux scénarios sont à l'étude, ajoute la mairesse.

Ils vont faire l'objet de coût-bénéfice soit de construire une petite usine d'épuration pour le secteur de La Baie ou soit de construire une canalisation et d'aller utiliser finalement l'eau souterraine de Laterrière. Josée Néron, mairesse de Saguenay

Saguenay avait reculé

Saguenay avait déjà songé à utiliser la nappe phréatique de Laterrière pour alimenter la future usine de Black Rock.

Devant la grogne des agriculteurs qui craignaient l'assèchement de cette source, la Ville avait reculé.

Pourtant, la quantité d'eau pour approvisionner les citoyens de La Baie serait pratiquement la même que celle de la zone industrialo-portuaire.

Quand on parlait de la zone IP [industrialo-portuaire] ça prenait 900 mètres cubes à l'heure et quand on parle des citoyens de La Baie, ça ressemble entre 700 et 800 mètres cubes à l'heure, explique le conseiller municipal Michel Potvin. C'est sûr que les chiffres se ressemblent à ce niveau-là sauf que là on parle pour le bien de la population.

Précisions demandées

La consultante en développement des territoires Isabel Brochu se questionne sur les projets d'approvisionnement en eau dans le secteur.

Elle demande à la Ville de donner l'heure juste aux citoyens.

L’eau, on n’appelle pas ça l’or bleu pour rien. Ça a une valeur extrêmement importante pour ce qui s’en vient Isabel Brochu, consultante en développement durable des territoires

La Ville de Saguenay promet de tenir des séances d'information pour ce qui est de l'alimentation en eau des résidences de la Baie avant d'opter pour l'un des deux scénarios envisagés.

D’après le reportage de Jessica Blackburn