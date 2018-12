En tout, trois projets devront être révisés et possiblement modifiés ou repoussés pour correspondre à la Vision zéro. Il s’agit des travaux prévus sur le boulevard Jean-XXIII, sur la rue du Sentier et à l'intersection des rues Bellefeuille et du boulevard des Récollets.

À cela s'ajoutent, le projet de synchronisation des feux de circulation sur le boulevard Gene.-H-Kruger et trois études de circulation qui sont remises à une date ultérieure non déterminée.

On veut refaire [les projets] d'une autre façon. À quelle hauteur? Je ne suis pas en mesure de vous la dire, mais c'est certain qu'il va y avoir des ajustements qu'on devra faire maintenant , a déclaré le responsable des relations publiques et des médias pour la Ville de Trois-Rivières, Yvan Toutant.

Il précise que les reports dûs à Vision zéro ne touchent pas la majorité des projets de la Ville.

Il vaut mieux prendre un temps d'arrêt et les refaire de la bonne façon pour ne pas se dire après : "Nous aurions dû!" Yvan Toutant, responsable des relations publiques et des médias pour la Ville de Trois-Rivières

La Ville tente de se faire rassurante quant aux délais supplémentaires.

Yvan Toutant soutient que la Ville va faire avancer le dossier le plus rapidement possible pour l'intersection de la rue Bellefeuille et du boulevard des Récollets. La Ville n’attendra pas la fin de l'étude sur l'implantation de Vision zéro, qui devrait prendre 18 mois, avant de prendre une décision.

Par contre, pour ce qui est des études et de la synchronisation des feux, les projets devront attendre. Une situation qui choque Valérie Renaud-Martin, parce qu'une des études annulées était en cours dans son district des Carrefours.

Est-ce que tout ce qu'on faisait avant c'était mauvais, moi je ne pense pas, dit-elle. Moi, je pense qu'en tout cas de ce que j'ai vu c'était très bien réalisé, donc je ne sais pas jusqu'à quel point ça va les reporter dans le temps, mais ça va augmenter peut être les coûts.

Le conseiller du district de La-Vérendrye, Dany Carpentier, voit la situation autrement.

Oui, il y a Vision zéro pis toute une réorientation de certaines décisions à prendre par rapport à l'aménagement, mais en même temps quand il y a un problème urgent, il y a des décisions qui vont se prendre plus rapidement et c'est aussi le cas pour des Récollets/Bellefeuille, il y a urgence de sécuriser davantage , a-t-il déclaré.

D'après les informations d'Amélie Desmarais