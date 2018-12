Un tout nouveau tronçon routier changera radicalement le paysage dans le secteur de l'hôpital.

Dès ce printemps, la Société de transport du Saguenay (STS) amorcera la phase deux de son projet de Corridor d'éco-mobilité.

Un carrefour giratoire et une nouvelle voie de contournement seront ajoutés pour les automobiles. Des modifications importantes seront réalisées dans le secteur du Cégep de Chicoutimi.

Avant, on faisait plusieurs gauche-droite et on n'était pas rapproché nécessairement bien des établissements et des institutions. Le parcours présentait aussi des aspects de dangerosité. Jean-Luc Roberge, directeur général de la STS

Une nouvelle rue exclusivement réservée aux autobus sera construite. Elle partira de l’intersection Saint-Vallier et de Jacques-Cartier et ira rejoindre la rue Newton pour rejoindre le campus de l'UQAC.

Les travaux de 17 millions de dollars sont menés conjointement par la STS, l'UQAC, la Ville de Saguenay et le Cégep de Chicoutimi.

La connectivité entre l'Université et le Cégep nécessitent quand même plusieurs investissements sur l'axe routier. La contribution de l'administration municipale était nécessaire pour venir attacher ces investissements-là et les aspects routiers du projet , mentionne le directeur général de la STS.

La rue Newton sera élargie et de nouveaux accès permettront une circulation plus fluide et sécuritaires pour les véhicules, les vélos et les piétons.

Même si on souhaite que les étudiants et le personnel utilisent la STS, on veut quand même garder nos espaces de stationnements. On ne voulait pas perdre des espaces dans le projet. On avait une question de sécurité pour la circulation sur l'ensemble de nos stationnements au Cégep , soutient le directeur des communications du Cégep, Éric Émond.

Les ingénieurs du projet souhaitent préserver le plus possible les espaces boisés du secteur tout en facilitant la circulation entre le boulevard de l'Université et l'hôpital de Chicoutimi.

Comme les subventions gouvernementales obligent la réalisation des travaux avant le printemps 2020, la STS est confiante de livrer le tout d'ici l'automne 2019.

