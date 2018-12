Tous les fonds amassés lors de la soirée-bénéfice de novembre dernier leur ont été remis à l'occasion de ce souper à l'Auberge du Mont Orford, soit plus de 15 000 $.

On cherchait à comprendre le besoin des sinistrés. Une des choses qui revenait souvent, c'est qu'ils étaient voisins et qu'ils se voyaient au quotidien. Après l'incendie, ils ont été dispersés. On s'est dit qu'on leur organiserait une belle soirée , explique un des organisateurs, le pasteur Marc Pilon de l'église Axe 21.

C'est un esprit de famille. Ils ont tous vécu la même tragédie. Leur vie a été chamboulée. Ils ont vécu quelque chose en commun de très fort, mais, ce soir, l'atmosphère est détendue. Ça fait beaucoup de bien , ajoute-t-il.

La mobilisation des commerçants et des citoyens de Magog a permis à plusieurs sinistrés de retomber sur leurs pieds rapidement, estime Mme Duquette, dont le logement a été la proie des flammes.

J'ai vraiment adoré la soirée. C'est la première fois que je vis une telle situation. Dès les lendemains de l'incendie, j'ai eu beaucoup de soutien, explique-t-elle. Ça continue encore ce soir, ça n'arrête pas.

Ayant lui aussi organisé une collecte de fonds, le propriétaire du restaurant La table Alain Roger a également remis des dons aux sinistrés.