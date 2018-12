Elle a été vue près de 100 000 fois en une semaine.

La vidéo, intitulée « Le grand-père le plus extrême au monde », a été réalisée par le conjoint de sa petite-fille, Devin Graham, un vidéaste qui produit des vidéos d'aventure et de sports extrêmes. On y voit John Carter, âgé de 90 ans au moment du tournage à la piscine, mais aussi en train de faire du vélo, de la raquette et de jouer au soccer.

John Carter se rend régulièrement à la piscine pour pratiquer ses plongeons. Photo : devinsupertramp/YouTube

John Carter raconte que depuis la mise en ligne de la vidéo, le 27 novembre dernier, les gens le reconnaissent lorsqu’il va à la piscine. « Il y a parfois trois ou quatre personnes qui me regardent et viennent me demander mon âge », dit-il.

L’homme a entendu un jeune garçon d’environ 6 ans parler de lui avec un sauveteur, après l’avoir vu plonger. « Il a dit : “je pense que c’est un sauveteur déguisé en vieil homme” », raconte John Carter en riant.

Il assure qu’il n’a pas l’impression d’avoir 91 ans. « Je ne veux pas vieillir, affirme-t-il. J’ai l’air d’avoir entre 65 et 70 ans, pas 90 ans! »