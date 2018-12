La Presse canadienne a appris que l'ex-ministre péquiste et ex-commentateur politique recevra mercredi l'appui de Christian Hébert, un agriculteur de Portneuf qui s'était montré intéressé par la direction du parti.

Les deux doivent en faire l'annonce en marge du congrès de l'Union des producteurs agricoles (UPA) à Québec, mercredi matin.

M. Hébert a indiqué en entrevue qu'il « voyait les choses de la même façon » que M. Blanchet et que le Bloc québécois serait « plus fort s'il est uni ». Il a également cité les idées et l'expérience du candidat, tout comme le travail qu'il veut accomplir pour redresser le financement du parti.

C'est un nouvel appui pour Yves-François Blanchet, qui a reçu mardi le soutien des militants du Forum jeunesse du Bloc québécois.

Sa présidente, Camille Goyette-Gingras, a souligné par communiqué « l'insistance » du candidat « à travailler dès son arrivée au Bloc avec la jeunesse », « son attitude volontariste envers l'indépendance », ses actions « pour la convergence indépendantiste » et son enthousiasme pour la refondation du parti. M. Blanchet a également l'appui de six des dix députés bloquistes.

Le député Michel Boudrias, qui songe également à se lancer dans la course, dit poursuivre sa réflexion.

Début de la course le 14 décembre

La course à la direction du Bloc québécois commencera officiellement le 14 décembre. Les candidats auront un mois pour amasser 15 000 $ et 500 signatures dans au moins 15 circonscriptions.

Si personne ne veut se mesurer à Yves-François Blanchet, celui-ci deviendra chef du parti lorsque se terminera la période de mise en candidature, le 15 janvier. Dans l'éventualité où il y aurait d'autres candidatures, le chef serait choisi le 24 février.

Certains militants du parti craignent un couronnement, alors que d'autres ne sont pas contre, puisqu'ils voient l'échéancier électoral d'octobre 2019 arriver à grands pas.