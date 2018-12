Un texte de Rémi Authier

De ces nombreuses plaintes, 59 visent des piles d'ordinateurs portables. Dans 25 cas, ces piles avaient pris feu et dans 33 cas elles étaient défaillantes ce qui causait des étincelles ou des explosions.

C'est d'ailleurs un ordinateur portable ayant surchauffé qui a détruit une maison de Sundown au Manitoba le 21 novembre dernier.

Santé Canada a reçu un nombre croissant de plaintes concernant la pile d'appareils électroniques depuis 2011 et certaines plaintes sont liées à des feux déclenchés par ces piles. Photo : Radio-Canada

Selon le consultant en informatique chez EyeSee Computers à Winnipeg, Don Cairn, les piles faites de lithium présentent un risque de surchauffe. Cette surchauffe peut être causée par plusieurs raisons, dont la présence de poussière ou une pile défectueuse.

Il souligne de plus l'importance de se renseigner sur les rappels de piles par les différents fabricants. Il recommande aussi de se procurer des piles d'entreprises reconnues, particulièrement celles provenant du constructeur de l'appareil sur lequel elle sera installée.

Don Cairns rappelle aussi qu'il faut éviter de laisser un appareil mobile sur des matières inflammables comme du papier ou des vêtements lors de la recharge; particulièrement lorsqu'on laisse notre appareil branché à la maison.

Le consultant en informatique Don Cairns affirme que les piles au lithium peuvent poser un danger de surchauffe et qu'elles peuvent causer des flammes de 60 centimètres. Photo : Radio-Canada/Julien Sahuquillo

Changer ses habitudes pour éviter le pire

Le service de pompier de Winnipeg abonde dans le même sens et reconnaît qu'il y a de plus en plus de cas d'incendie de piles au lithium. Il recommande de recharger la pile de notre cellulaire avant d'aller au lit et de ne pas le laisser branché toute la nuit lorsqu'on est endormi.

Le chef adjoint pour la prévention et l'éducation du public du service de pompier, Mark Reshaur, rappelle qu'un appareil électronique doit être placé sur une surface solide comme une table pour ne pas obstruer la diffusion de la chaleur. Il ajoute que les piles doivent être conservées dans des lieux frais.

Mark Reshaur souligne que toutes les piles rechargeables présentent un certain danger, mais il ajoute que les piles au lithium peuvent causer d'importantes flammes. Il recommande d'utiliser un appareil de recharge adapté et ayant la bonne tension. Mark Reshaur dit que le danger que peuvent poser ces piles met en évidence l'importance d'avoir un détecteur de fumée en bon état chez soi.