Réjean Bouchard réfute les accusations du nouveau conseil et invite la Municipalité à prendre des recours légaux si ses prétentions sont exactes.

Selon des documents de Saint-Bruno, le ministère des Affaires municipales accuse l'ex-maire Réjean Bouchard d'avoir réclamé 1850 $ de remboursements illégaux en lien avec les congrès de la Fédération québécoise des municipalités.

La Municipalité parle de frais de transport exagérés, de facturation de repas en double et de dépenses de sa conjointe qui n'auraient pas dû être remboursées.

Saint-Bruno a ajouté sa propre liste de dépenses illégales, des montants qui dépassent 8000$ en deux ans.

Depuis l'élection, toutes ces politiques-là ont été changées puis, avec le nouveau conseil, on est à point avec le nouveau code d'éthique , affirme le maire de Saint-Bruno, François Claveau.

L’ancien maire de Saint-Bruno, Réjean Bouchard, indique que les dépenses effectuées au congrès de la Fédération des municipalités étaient entérinées par le conseil municipal, y compris les dépenses des conjoints.