Le salaire minimum se situe à 11 $ l’heure en Nouvelle-Écosse depuis avril dernier. La hausse proposée représente 1,65 $ sur trois ans et ferait passer le taux horaire à 12,65 $ au printemps 2021.

L'Alberta (15 $), l'Ontario (14 $), les Territoires du Nord-Ouest (13,46 $) et le Nunavut (13 $) offrent déjà davantage en 2018.

Cette recommandation a été faite mardi par un comité qui a été chargé de débattre du salaire minimum dans la province. Le groupe suggère aussi de modifier la formule sur laquelle le gouvernement se base pour établir son taux horaire pour refléter le fait que les employés à temps plein en Nouvelle-Écosse travaillent en moyenne 37 heures par semaine, et non 40.

La ministre provinciale du Travail, Labi Kousoulis, étudiera les recommandations et annoncera une décision en janvier.

Le comité est composé de représentants des salariés et des employeurs. Trois des quatre membres du comité ont recommandé une hausse de 55 cents par an, et un préconisait une hausse de 43 cents par année pendant cinq ans.

Danny Cavanagh, président de la Fédération des travailleurs de la Nouvelle-Écosse et membre du comité, estime que la recommandation de 55 cents par an sur trois ans est une hausse importante que ceux qui touchent le salaire minimum n’ont pas vue depuis longtemps dans la province.

Il estime que cette augmentation serait un pas vers un salaire minimum à 15 $, auquel il serait favorable.

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) provincial, Gary Burrill, est quant à lui déçu des recommandations du comité, car celles-ci ne rapprochent pas les Néo-Écossais des 15 $ l’heure qui, selon lui, sont nécessaires pour que les gens aient assez d’argent pour mettre de la nourriture sur la table et chauffer leurs résidences .

M. Burrill soutient qu’il y a de plus en plus de consensus au Canada sur un salaire minimum à 15 $ l’heure. Seule l’Alberta offre ce taux, tandis que les travailleurs ontariens touchent au minimum 14 $ l’heure.

Selon Statistique Canada, ce sont 6,6 % des salariés en Nouvelle-Écosse qui étaient rémunérés au taux minimum entre avril 2016 et mars 2017.