Derek Nepinak a commencé son jeûne cérémonial lundi matin, dans la galerie qui abrite l’exposition Mandela : Lutte pour la liberté au MCDP. Cette exposition, qui souligne le centenaire de naissance de l’ancien président sud-africain, comprend une réplique de sa petite cellule à Robben Island.

Nelson Mandela a passé 27 ans derrière les barreaux pour ses actions contre l'apartheid, régime de ségrégation en Afrique du Sud.

Derek Nepinak, ancien grand chef de l'Assemblée des chefs du Manitoba, est donc resté dans la réplique de cette cellule, sans eau ni nourriture, pendant un peu plus d’une journée.

Il précise que son intention n’était pas de manifester, mais plutôt de réfléchir dans un lieu comme le MCDP qui invite au dialogue. « On fait la bonne chose quand on promeut le dialogue et quand on cherche des moyens d’être respectueux », déclare-t-il.

Cette initiative était aussi l’occasion de sensibiliser aux nombreux défis auxquels les communautés autochtones sont encore confrontées au Canada. « Je me demande des fois où est notre révolution pour surmonter les défis auxquels nous faisons face dans un État-nation où, parfois, les obstacles sont un peu plus subversifs. »

Derek Nepinak a passé 27 heures dans une reproduction de la cellule de Nelson Mandela, pour symboliser les 27 années que le leader sud-africain a passées derrière les barreaux. Photo : Radio-Canada/Patrick Foucault

« Nous avons nos enfants qui sont appréhendés directement à l’hôpital, nous avons des épidémies de suicides dans nos communautés, nous n’avons pas accès à l’eau potable et des logements en piètres conditions à beaucoup d’endroits, et pourtant de nombreux Canadiens profitent d’une qualité de vie élevée », cite Derek Nepinak en exemple.

Isabelle Masson, commissaire d’exposition au MCDP, se réjouit que le musée provoque des démarches comme celle-ci. « Je crois que ce qui arrive quand on visite l’exposition, pour certaines personnes, c’est qu'il ya beaucoup de résonance avec ce qu’on voit dans l’exposition, les processus de dépossession coloniale, qui nous amènent à réfléchir un peu a notre propre réalité, à notre propre quotidien », commente-t-elle.

Au musée, on cherche à susciter ça : que les gens prennent une action, qu'ils réfléchissent aux droites de la personne, aux grands enjeux, mais qu’ils s’impliquent aussi. Isabelle Masson, commissaire d'exposition au Musée canadien pour les droits de la personne

Elle ajoute que le message de Derek Nepinak a certainement attiré l’attention de plusieurs personnes. Le leader autochtone a présenté sa démarche dans une vidéo lundi matin, au moment de commencer sa retraite de 27 heures « Il y a des milliers de personnes qui ont vu cet énoncé sur Facebook », note Isabelle Masson.

