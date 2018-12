Un texte de Thomas Deshaies

Rodrigue Turgeon, notamment connu en tant que co-porte-parole du Comité citoyen de protection de l'esker, s'est présenté lundi soir à la séance du conseil municipal d'Amos. Il a demandé à ce que les élus adoptent la DUC. Il espère qu'Amos endossera la déclaration avant la fin de l'année 2018.

Questionné au lendemain de la séance, le maire d'Amos, Sébastien D'Astous, a rappelé que la Ville a déjà posé des gestes concrets pour la protection de l'environnement, comme l'installation de bornes électriques et des activités de sensibilisation.

À lire aussi : Un mouvement citoyen interpelle les villes pour contrer la crise climatique

Les élus souhaitent toutefois prendre le temps d'analyser la déclaration avant de prendre une décision. Avant de signer puis de se lancer dans des déclarations, on a l'habitude d'étudier les impacts, on ne prend pas les décisions à la légère, a expliqué M. D'Astous. Ce qu'on se dit, c'est qu'on en fait déjà beaucoup, maintenant comment on peut faire pour que ce soit mieux coordonné.

Plus d'aires protégées dans la MRC d'Abitibi?

Rodrigue Turgeon souhaiterait que les élus d'Amos, plus grande ville de la MRC d'Abitibi, s'impliquent notamment pour favoriser la création d'aires protégées sur le territoire. Le gouvernement s'appuie sur eux [pour la désignation d'aires protégées]. Ils peuvent se présenter comme des leaders dans la désignation des aires qu'ils souhaitent voir protéger , affirme-t-il.

Seulement 1,5 % du territoire de la MRC d'Abitibi est constitué d'aires protégées, ce qui est nettement moins que la plupart des autres MRC, comme celle de Rouyn-Noranda, qui en compte 12, 5 %.

Le gouvernement souhaite, d'ici 2020, protéger 17 % du territoire, mais n'en protège présentement que 9,9 %. Rodrigue Turgeon souhaiterait que la MRC d'Abitibi puisse rattraper son retard.

Rodrigue Turgeon, cofondateur du comité de protection de l’Esker (archives) Photo : Radio-Canada/Emmanuelle Latraverse

Le maire d'Amos et préfet de la MRC d'Abitibi, Sébastien D'Astous, estime que la responsabilité dans ce dossier revient plutôt au gouvernement provincial. Ce n'est pas une responsabilité des villes, pas non plus une responsabilité de la MRC, c'est une responsabilité du provincial de choisir les aires et si on est concerté, on peut sous-agir pour donner notre opinion, mais ce n'est pas notre responsabilité de le faire , nuance-t-il.

Mobilisation à Rouyn-Noranda

Un groupe de citoyens compte également se présenter au conseil municipal de Rouyn-Noranda le 10 décembre prochain afin de demander aux élus d'endosser la DUC.

L'une des porte-parole du groupe de citoyens, Jessyca Tanguay, estime que les élus municipaux ont toute la légitimité d'agir. Les premiers touchés quand on parle d'inondations, de désastres, ce sont les municipalités. Donc, on croit que c'est par là que nous devons nous faire entendre en premier , explique-t-elle, tout en précisant qu'il s'agit d'une démarche « positive et constructive ».

Jessyca Tanguay invite la population à se présenter à la séance du conseil municipal pour démontrer leur appui à la démarche. Elle estime qu'il y a un momentum au Québec actuellement afin d'enclencher une véritable transition écologique.