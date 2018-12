Un texte de Camille Simard

L'événement tenu au profit de la Fondation du CHU de Québec pour les maladies du dos consiste à un défi sportif entre les gens d'affaires.

Le promoteur Denis Perreault estime qu'il s'agit de « deux mondes complètement différents ».

« La boxe professionnelle c'est un spectacle, c'est un show, c'est une business. Nous, ce qu'on fait c'est un défi sportif, la boxe vient en troisième lieu », explique Denis Perreault.

Le promoteur a entraîné 85 personnes pendant six mois en vue du gala.

« Tous ceux qui se sont entraînés, il n'y en a pas un qui fume, ils sont tous capables de courir pendant 20 minutes sans arrêt », soutient-il.

La présidente et chef de la direction de la Fondation du CHU s'est d'ailleurs associée à l'événement il y a un an en raison du côté « mise en forme des participants ».

Elle ne cache pas que les blessures infligées à Adonis Stevenson samedi dernier ont soulevé des questionnements.

« Oui ce week-end, quand on a vu tout ça j'ai dit : "Oh my god", mais je me suis vite rappelé que c'est un événement à dix mille lieux de la boxe », affirme Marie-Claude Paré.

Laplante en mode « réflexion »

Le président des Capitales Michel Laplante s'entraîne depuis 2 mois en vue de ce combat amical. Il concède que le niveau de compétition n'est pas celui des professionnels, mais il vit un dilemme moral lorsqu'il pense à ce que vivent les proches de Stevenson.

« Il y a une famille qui passe à travers des moments plus difficiles, il y a les gens qui travaillent du côté des commotions cérébrales qui voient là quelque chose d'un peu douteux », a exprimé Michel Laplante.

Michel Laplante dit vouloir consulter ses mentors avant de prendre sa décision finale.

Le combat doit avoir lieu le 12 décembre , au stade Canac au profit de la Fondation du CHU pour les maladies du dos.