Il avait alors été proposé que l’université, qui était un collège à cette époque, quitte Pointe-de-L’Église pour s’installer à Yarmouth. Cette proposition provenait d’un rapport provincial qui avait conclu que l’institution n’était plus viable .

Cela avait poussé Guy LeBlanc, étudiant à l’époque, à agir. On a rencontré les élèves à 23 h, on leur a proposé notre plan.

Son idée : faire une grève. Le 5 décembre 1968, les étudiants la déclencheront pour empêcher le déménagement du campus de Sainte-Anne.

L'Université Sainte-Anne était à l'époque un collège. Photo : Radio-Canada/Stéphanie Blanchet

Deux semaines de manifestations

Les manifestations ont duré une quinzaine de jours. Toute la société civile acadienne s'est mobilisée.

Les parents, les élèves des écoles secondaires et des politiciens se sont joints au mouvement. C’était alors la plus grande mobilisation en Acadie, selon Émir Délic, professeur au département d’études françaises à l’Université Sainte-Anne.

C'était la plus grosse manifestation d'Acadiens pour sauver quelque chose sur la place publique. Émir Délic, professeur au département d’études françaises à l’Université Sainte-Anne

Un article du journal L'Évangéline du 30 octobre 1968 se fait écho de certaines inquiétudes concernant l'avenir du collège Sainte-Anne. Photo : Radio-Canada/Stéphanie Blanchet

Le 10 décembre, les manifestants font un coup d’éclat : ils brûlent en effigie Normand Belliveau, un médecin de l’Anse-des-Belliveau, qui appuyait le déménagement.

Trois jours plus tard, l’école annule les examens et envoie ses étudiants en vacances précipitées.

L'Université est sauvée

Finalement, après plusieurs événements, dont la création d’une commission d’enquête sur l’avenir de l’établissement, le mouvement peut crier victoire en 1970.

Le gouvernement de Gerald Regan, récemment élu, a accepté de maintenir le campus de Saint-Anne à Pointe-de-L’Église.

Un article paru dans le journal Le Soleil de Québec le 7 décembre 1968. Photo : Radio-Canada/Stéphanie Blanchet

Depuis, l’Université continue de former des étudiants dans les quatre grandes régions acadiennes de la province, souligne Émir Délic.

Avant la fondation de Sainte-Anne, il n'y avait pas un seul médecin acadien qui pratiquait en Nouvelle-Écosse, pas un seul avocat acadien, pas un seul instituteur acadien formé en français , dit-il.

Un épisode formateur

Ce mouvement étudiant aura finalement été une expérience déterminante pour Guy LeBlanc, qui est devenu plus tard politicien et ministre de l’Éducation.

Il y a des gens qui n'auraient jamais [eu] d'éducation si ce n'était de l'Université Sainte-Anne. Guy LeBlanc, ancien leader étudiant lors des manifestations de 1968

Guy LeBlanc était étudiant à l'époque. Photo : Radio-Canada/Stéphanie Blanchet

Le mouvement aura favorisé l'émergence d'autres leaders acadiens dans la province comme Gérald Comeau, qui est devenu député fédéral et sénateur, ainsi que Gilles LeBlanc et Paul Comeau devenus plus tard directeurs généraux de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse.