D'une part, l'unité gériatrique de courte durée accueille les patients de 65 ans et plus en perte d'autonomie. Les aînés victimes des chutes fréquentes ou de problèmes neurocognitifs y seront surveillés en permanence.

L'autre unité se nomme unité de réadaptation fonctionnelle intensive . Elle sert aux personnes de tous les âges qui ont subi un accident vasculaire cérébral (AVC) ou bien la maladie de Parkinson, par exemple.

Ces unités de soins ne ressemblent en rien au reste de l'hôpital. Elles imitent plutôt le milieu de vie normal des patients, comme un petit appartement avec une salle à manger commune et un espace laveuse-sécheuse.

Un des 18 lits de la nouvelle unité de courte durée gériatrique Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

Ces unités visent à ce que des patients de tous les âges qui ont encore le potentiel de retourner à leur domicile aussi rapidement que possible puissent le faire, affirme le docteur Didier Ouellet. On vise le retour à domicile, mais je vous dirais que quand on ne peut pas atteindre cet objectif-là, on regarde ce qui est faisable et quel milieu de vie est le mieux adapté pour cette personne-là.

On regarde le potentiel de ce que les gens peuvent faire. On s'ajuste au fur et à mesure que les gens progressent. Didier Ouellet, docteur à l'hôpital Le Royer de Baie-Comeau

Les deux unités comptent un total de 18 lits, tous sur le quatrième étage.

La proximité de ces deux unités facilite la collaboration entre les différents professionnels pour mieux évaluer la situation des patients.

Déjà des patients satisfaits

Si l'inauguration a eu lieu aujourd'hui, depuis près de six mois déjà, des patients fréquentent ces installations.

Diane Benoît, directrice du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées, Marc Fortin, PDG du CISSS Côte-Nord, le médecin Didier Ouellet et Josélito Tremblay, patient des nouvelles unités de soin Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

Les résultats sont probants, à en croire le témoignage de Josélito Tremblay, de Forestville.

À la suite d'un accident vasculaire cérébral cet automne, il se déplace en fauteuil roulant. Lors de la conférence de presse de l'inauguration, il a réussi à se lever brièvement et compte bien retourner vivre chez lui.

Vous avez vu tout à l'heure quand je me suis levé debout. En physiothérapie, si je n'avais pas eu ça, je ne me serais pas levé. Ils sont toujours à m'aider. Ça m'a rendu émotif. Josélito Tremblay, bénéficiaire de la nouvelle unité de réadaptation fonctionnelle

Leur aménagement a coûté au total près de 200 000 mille dollars, selon le Centre de santé de la Côte-Nord.

