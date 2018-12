Un texte de Miguel Lachance



Selon le communiqué envoyé par les deux compagnies, un des dépôts de minerai convoités se retrouverait à la limite des propriétés des deux compagnies, entre la mine Victor de Vale et la mine Nickel Rim South de Glencore.

Jean-Charles Cachon, professeur en stratégie des organisations à l’Université Laurentienne, explique que les deux entreprises veulent rentabiliser leurs investissements.

Elles sont en train d’explorer toutes les zones voisines d’où elles travaillent déjà pour maximiser les rendements et maximiser l’usage de ce qu’elles ont déjà dépensé jusqu’à maintenant. Jean-Charles Cachon, professeur en stratégie des organisations à l’Université Laurentienne

Il ajoute que l’ouverture d’une nouvelle mine prend de 8 à 10 ans, mais que des sites déjà développés peuvent être mis en production plus rapidement.

Vale et Glencore souhaiteraient utiliser le puits de la mine Nickel Rim South pour effectuer des économies. Photo : Olivia Stefanovich/CBC

Selon M. Cachon, un des facteurs qui entre en jeu dans l’entente entre Vale et Glencore est l’augmentation constante de la demande pour le cuivre depuis quelques années, à raison de 4,5 à 5 % par année.

Il faut répondre à cette demande le plus rapidement possible si on veut rester dans la course et conserver ses parts de marché , affirme le professeur.

Le chef d’exploitation pour le Canada, le Royaume-Uni et les raffineries d’Asie de Vale, Ricus Grimbeek, croit que la collaboration avec Glencore pourrait avoir des retombées positives pour la région.

En supposant que notre étude aboutisse à un résultat positif, cette synergie pourrait également générer de la valeur — y compris la création d’emplois — à un moment où les perspectives de marché à moyen et à long terme pour le nickel et le cuivre semblent très prometteuses. Ricus Grimbeek, chef d’exploitation pour le Canada, le Royaume-Uni et les raffineries d’Asie de Vale

Cette vision est partagée par Peter Xavier, le vice-président de Sudbury Integrated Nickel Operations, une division de Glencore.

M. Cachon nuance en affirmant qu’il y a encore beaucoup d’incertitude, entre autres quant à la quantité de minerai. L’étude devra démontrer qu’il y a suffisamment de potentiel dans cette zone commune.

Selon le communiqué, l’étude de faisabilité sera terminée d'ici environ un an.

Les deux compagnies avaient eu des pourparlers en 2013 pour fusionner leurs activités d’exploitation du nickel à Sudbury, mais n’étaient finalement pas arrivées à une entente.