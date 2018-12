Corey Hart, qui a 56 ans, explique que le concert du 3 juin 2014 était son premier en 12 ans. Il voulait que ses enfants le voient sur scène, mais aussi dire adieu à ses admirateurs. Ce sont d’ailleurs ces derniers qui l’ont incité à sortir de sa retraite, ainsi que ses enfants et sa conjointe Julie Masse, qui sera sur scène avec lui comme choriste. « Je vais aussi l’encourager à chanter C’est zéro à Québec et à Montréal », lance Corey Hart en entrevue avec Catherine Richer au 15-18.

« Ils m’ont convaincu de revenir et de faire une autre tournée. J’ai appris que quand on dit "jamais", on ne sait jamais. Ce n’était pas un caprice ou une stratégie. Quand des gens se marient, ils ne le font pas pour divorcer. On est sincère au moment où on le dit. C’était pareil pour moi lorsque j’ai dit que je ne ferais plus de spectacles », explique Corey Hart.

La tournée Never Surrender commencera à St. John’s (Terre-Neuve) le 31 mai pour se terminer à l’autre bout du pays à Vancouver le 25 juin 2019. Entre les deux, il s’arrêtera entre autres à Québec, à Montréal, à Ottawa et à Toronto. Les noms des invités spéciaux qui participeront à la tournée seront annoncés bientôt.

Un nouvel album en mai

Cette tournée suivra la parution, le 3 mai 2019, de son nouveau minialbum, Dreaming Time Again. Le chanteur décrit ce disque comme étant « organique. Il n’y a pas de machine. C’est comme mon premier disque, sans programmation », raconte Corey Hart. Un extrait de cet album est déjà sorti. Another December est une chanson qu'il a écrite pour sa mère.

Les cinq chansons qui composent l’album parlent de sa vie. « J’ai aussi écrit une chanson pour Julie [Masse, sa femme depuis presque 25 ans]. C’est ma chanson préférée sur ce disque, je l’ai écrite en trois heures. Elle s’appelle Tonight, I Wrote You This Song et les paroles parlent vraiment de notre vie quotidienne », mentionne-t-il.

L'importance de son rôle de père

Corey Hart explique avoir mis de côté sa passion pour l’écriture de chansons et la musique, car il voulait être un père présent dans la vie de ses quatre enfants.

La famille du chanteur Corey Hart l'accompagne à Québec pour le spectacle qu'il présente samedi soir. Photo : Radio-Canada

C’était important pour moi de prendre cette décision et d’être un père pour mes enfants. Corey Hart

Depuis son retrait de la scène artistique, beaucoup de choses ont changé. Comment vit-il ce retour dans un domaine qui ne ressemble plus à ce qu’il était dans les années 1980? « D’abord, je ne suis pas d’accord avec ceux qui disent que la musique des années 1980 était la meilleure. Maintenant, il y a des artistes avec beaucoup de talent qui sortent des chansons vraiment bien écrites », pense Corey Hart.

Cependant, il n’est pas convaincu par l’omniprésence des médias sociaux et des téléphones intelligents. « Je trouve que c’est un peu une maladie. Les gens sont si obsédés par leur réseau. Je sais que c’est nécessaire pour faire son métier et pour la promotion. Mais il faut avoir un équilibre. »