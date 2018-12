Préparation : 1 h

Cuisson : 40 min

Refroidissement : 8 h

Portions : de 10 à 12

Se congèle

INGRÉDIENTS

Crème légère

5 ml (1 c. à thé) de gélatine

15 ml (1 c. à soupe) d’eau froide

105 g (1/2 tasse) de sucre

30 ml (2 c. à soupe) de fécule de maïs

40 g (1/4 tasse) de farine tout usage non blanchie

3 œufs

500 ml (2 tasses) de lait

5 ml (1 c. à thé) d’extrait de mélilot ou 2,5 ml (1/2 c. à thé) d’extrait de vanille

375 ml (1 1/2 tasse) de crème 35 %

Poires

3 poires Bartlett mûres mais fermes, épépinées et en quartiers de 1 cm (1/2 po) d’épaisseur

105 g (1/2 tasse) de cassonade légèrement tassée

60 ml (1/4 tasse) d’eau

Gâteau

150 g (1 tasse) de farine tout usage non blanchie

2,5 ml (1/2 c. à thé) de poudre à pâte

5 ml (1 c. à thé) de cannelle moulue

1 ml (1/4 c. à thé) de muscade moulue

6 œufs, tempérés

210 g (1 tasse) de cassonade légèrement tassée

30 ml (2 c. à soupe) de mélasse

60 ml (1/4 tasse) d’huile de canola

Biscuits au pain d’épice (facultatif)

PRÉPARATION

Crème légère

1. Dans un petit bol, saupoudrer la gélatine sur l’eau. Laisser gonfler 5 minutes.

2. Dans une petite casserole hors du feu, mélanger le sucre, la fécule et la farine. Ajouter les œufs et bien mélanger au fouet. Incorporer le lait et le mélilot. Porter à ébullition à feu moyen, en remuant et en raclant continuellement le fond et les parois de la casserole. Laisser mijoter 30 secondes.

3. Hors du feu, ajouter le mélange de gélatine et remuer jusqu’à dissolution. Passer la crème au tamis, au besoin. Couvrir la surface de la crème d'une pellicule plastique. Laisser tiédir et réfrigérer 3 heures ou jusqu’à ce que la crème soit complètement refroidie. Au moment d’incorporer la crème fouettée, mélanger la crème pâtissière à l’aide d’une spatule pour lui redonner de la souplesse.

Poires

4. Entre-temps, dans une grande poêle antiadhésive à feu moyen-élevé, cuire les poires avec la cassonade jusqu’à ce qu’elles soient translucides et bien caramélisées. Déglacer avec l’eau et porter à ébullition. Retirer du feu et laisser refroidir complètement. Égoutter les poires sur du papier absorbant.

Gâteau

5. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). Tapisser une plaque à biscuits de 43 x 30 cm (17 x 12 po) de papier sulfurisé (papier parchemin) en le laissant dépasser sur deux côtés. Beurrer généreusement le papier et les côtés non tapissés.

6. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et les épices. Réserver.

7. Dans un autre bol, fouetter les œufs avec la cassonade et la mélasse au batteur électrique jusqu’à ce que le mélange triple de volume et forme un ruban en retombant du fouet, soit environ 10 minutes. À basse vitesse, ajouter l’huile en filet en fouettant.

8. Tamiser le mélange de farine sur le mélange d’œufs en l’incorporant délicatement à l’aide d’un fouet. Répartir la pâte uniformément sur la plaque.

9. Cuire au four 15 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents inséré au centre du gâteau en ressorte propre. Laisser refroidir complètement sur une grille, soit environ 1 heure.

Montage

10. Dans un bol, fouetter la crème au batteur électrique jusqu’à ce qu’elle forme des pics fermes. À l’aide d’un fouet, mélanger le tiers de la crème fouettée avec la crème pâtissière refroidie jusqu’à ce que le mélange soit lisse et homogène. À l’aide d’un fouet ou d’une spatule, incorporer délicatement le reste de la crème fouettée. Couvrir et réfrigérer 1 heure, puis transvider la crème légère dans une poche à pâtisserie munie d’une douille unie de 1 cm (1/2 po) de diamètre.

11. Retirer le gâteau de la plaque en le maintenant sur le papier sulfurisé. Retirer les bordures de pâte afin d’égaliser le gâteau. Couper le gâteau en trois rectangles de largeurs différentes, soit 16,5 cm (6 1/2 po), 12,5 cm (5 po) et 10 cm (4 po).

12. Placer le plus grand rectangle de gâteau sur une assiette de service. Couvrir de crème légère en formant des « S » et garnir de poires caramélisées. Répéter les étapes avec le reste des ingrédients en superposant les gâteaux, en terminant avec le plus petit. Réfrigérer 3 heures ou jusqu’au moment de servir. Décorer de poires caramélisées et de biscuits au pain d’épice, si désiré.

Bon avec...

Biscuits au pain d'épice

https://www.ricardocuisine.com/recettes/5659-biscuits-au-pain-d-epice