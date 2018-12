Matthew Vincent Raymond est accusé des meurtres de deux policiers, Sara Burns et Robb Costello, et de deux civils, Donnie Robichaud et Bobbie Lee Wright.

Le juge avait ordonné en novembre qu’il subisse une évaluation psychiatrique.

La conclusion est que Monsieur Raymond est apte à subir son procès , a déclaré le juge Julian Dickson.

L’accusé était présent en cour et a tenu à s’adresser au juge. Mon nom est Matthew Vincent Raymond. Je suis innocent , a-t-il dit en ajoutant que ses avocats n’avaient pas plaidé pour qu’il soit jugé non criminellement responsable.

C’est une violation de mes droits. Je devrais être libéré tout de suite, on devrait m’enlever ces menottes et ces bracelets aux chevilles. Mes droits ont été violés. J’aurais dû me retrouver en Cour suprême. Matthew Vincent Raymond

Le tribunal a émis un interdit de publication sur les détails entourant l’évaluation psychologique.

Matthew Vincent Raymond sera de retour en cour le 11 décembre. Il bénéficie de la présomption d'innocence tant qu'il n'est pas reconnu coupable par la cour.

La fusillade de Fredericton

Deux civils, Donnie Robichaud et Bobbie-Lee Wright, et deux agents de la Force policière de Fredericton, Robert Costello et Sara Mae Helen Burns, ont été abattus lors de la fusillade du 10 août.

La motivation du tireur et les circonstances entourant la fusillade restent méconnues.

Selon les témoignages de voisins et de policiers, le présumé tireur était dans son appartement au troisième étage d'un immeuble de logements lorsqu'il a ouvert le feu avec une carabine.

Les policiers appelés en renfort sur les lieux ont finalement atteint le tireur à l'abdomen, ce qui a mis fin à la tuerie.

Le présumé tireur a été hospitalisé à la suite de la fusillade. Il a été transféré dans un établissement correctionnel provincial après avoir obtenu son congé de l’hôpital.