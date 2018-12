Préparation : 25 min

Cuisson : 45 min

Portions : 8 à 10

Se congèle

INGRÉDIENTS

Crème d’oignon

8 oignons, hachés grossièrement

30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

1,5 litre (6 tasses) de bouillon de poulet

680 g (4 tasses) de pommes de terre, pelées et coupées en cubes

Garniture (voir note)

16 petites feuilles de sauge fraîche

75 ml (1/3 tasse) d’huile d’olive

3 gousses d’ail, hachées

3 branches de romarin, effeuillées

Sel et poivre

PRÉPARATION

Crème d’oignon

1. Dans une grande casserole à feu moyen-doux, attendrir les oignons dans l’huile 10 minutes en remuant fréquemment. Ajouter le bouillon et les pommes de terre. Porter à ébullition et laisser mijoter 25 minutes ou jusqu’à ce que les pommes de terre soient tendres.

2. Au mélangeur, réduire la soupe en purée lisse. Transvider dans la casserole. Saler et poivrer. Réserver au chaud.

Garniture

3. Dans une petite poêle à feu moyen-vif, frire les feuilles de sauge dans l’huile jusqu’à ce qu’elles soient croustillantes. À l’aide d’une écumoire, retirer les feuilles et les égoutter sur une assiette tapissée de papier absorbant. Réserver.

4. Dans la même poêle, frire l’ail et le romarin dans l’huile jusqu’à ce que l’ail soit légèrement doré. Retirer du feu et verser l’huile, l’ail et le romarin dans un bol afin d’arrêter la cuisson.

5. Répartir la soupe dans des bols. Garnir d’un filet d’huile à l'ail et aux herbes frites.

NOTE

À la place de cette garniture chaude, on peut aussi garnir cette soupe avec de la ciboulette, de la crème sure et des croûtons de pain.