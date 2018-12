Comme convenu avec l’opposition, qui est majoritaire au conseil, le budget ne comprend aucune hausse de taxe pour les propriétaires d'immeubles de moins de cinq logements. Quant aux propriétaires d’immeubles de six logements et plus, ils verront leur compte de taxe municipale augmenter de 8 %, en moyenne.

Les revenus de la Ville, indiquent les documents budgétaires, augmentent exactement au même rythme que les dépenses, soit 3,6 %, pour s’établir à 427 millions de dollars. Les deux principales sources de revenus additionnels sont le développement immobilier (4,7 millions) ainsi que les droits de mutation – aussi appelés taxe de bienvenue – et la délivrance de permis de construction (6,6 millions).

Le budget 2019 de Longueuil est donc équilibré.

Ce budget est un budget de compromis. Cela implique que l’ensemble des élus collaborent lorsque viendra le temps de faire des choix, car certains seront difficiles et auront un impact sur le quotidien des citoyens. Sylvie Parent, mairesse de Longueuil

Des défis à venir

« Les citoyens de Longueuil se réjouiront de ce budget et je m’en réjouis aussi. Mais en tant que gestionnaire responsable, je dois toutefois rappeler que les conséquences des choix qui ont été faits sont difficiles à prévoir », a déclaré la mairesse, mardi.

Mme Parent a ajouté que ce budget « a pour effet de reporter à plus tard des défis importants reliés, entre autres, aux développement social et communautaires ».