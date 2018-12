Préparation : 45 min

Cuisson : 30 min

Portions : 8 à 10

Ingrédients

Tourte

454 g (1 lb) de patates douces (environ 1 grosse)

1 oignon, coupé en morceaux

1 gousse d’ail, émincée

90 g (1/2 tasse) de quinoa, rincé et égoutté

40 g (1/4 tasse) de farine tout usage non blanchie

1 pincée de quatre-épices

1 pincée de piment de Cayenne

1 pincée de cannelle moulue

15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive

Garniture

1 carotte, coupée en fins biseaux

1 petit poireau, émincé

15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive

140 g (2 tasses) de petits bouquets de brocoli blanchi

90 g (2 tasses) de feuilles de choux de Bruxelles blanchies

30 g (1/3 tasse) de demi-pacanes rôties

15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron

Sauce au yogourt

125 ml (1/2 tasse) de yogourt nature

10 g (1/4 tasse) d’un mélange d’herbes fraîches ciselées, au choix (persil, basilic, etc.)

5 ml (1 c. à thé) de jus de citron

Sel et poivre

Préparation

Tourte

1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Huiler un moule à tarte à fond amovible de 23 cm (9 po) de diamètre.

2. À l’aide d’une fourchette, piquer la patate douce à plusieurs reprises. La déposer sur une assiette. Cuire au four à micro-ondes de 6 à 8 minutes ou jusqu’à ce qu’elle soit tendre en la retournant à mi-cuisson. Laisser reposer 5 minutes. Couper la patate en deux, retirer la chair et la déposer dans un grand bol. Écraser grossièrement à la fourchette. Vous aurez besoin de 180 ml (3/4 tasse) de purée. Réserver.

3. Au robot culinaire, hacher finement l’oignon et l’ail. Ajouter la purée de patate douce et mélanger jusqu’à ce que la préparation soit homogène. Transvider dans le bol. Ajouter le quinoa cru, la farine et les épices. Saler, poivrer et bien mélanger. Répartir uniformément le mélange dans le moule à tarte. Avec les doigts légèrement mouillés, égaliser le mélange, puis à l’aide d’un pinceau, huiler toute la surface.

4. Cuire au four de 30 à 35 minutes ou jusqu’à ce que le mélange soit légèrement doré et ferme au toucher.

Garniture

5. Entre-temps, dans une grande poêle antiadhésive à feu moyen, attendrir la carotte et le poireau dans l’huile 5 minutes, à couvert. Ajouter le brocoli et les choux de Bruxelles. Les réchauffer 2 minutes dans la poêle. Saler et poivrer. Ajouter les pacanes et le jus de citron et bien mélanger. Réserver.

Sauce au yogourt

6. Dans un petit bol, mélanger le yogourt, les herbes et le jus de citron. Saler et poivrer.

7. Démouler la tarte et la déposer sur une assiette de service. Tartiner de la sauce au yogourt et garnir avec les légumes.