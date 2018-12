Le projet de loi permettrait d'enchâsser dans une loi le moratoire existant sur les pétroliers qui transportent plus de 12 500 tonnes de pétrole brut dans toutes les eaux situées entre la pointe nord de l'île de Vancouver et la frontière avec l'Alaska.

Le projet de loi sur le moratoire relatif aux pétroliers a été adopté à la Chambre des communes le printemps dernier et est actuellement étudié en deuxième lecture au Sénat.

La cheffe Marilyn Slett, de la Première Nation de Heiltsuk, dirige cette semaine à Ottawa une délégation de chefs et d'élus autochtones afin de faire pression sur les sénateurs pour qu'ils adoptent ce projet de loi, déposé par le ministre des Transports il y a un an et demi.

La cheffe Slett soutient que la navigation est périlleuse dans les eaux couvertes par le moratoire et qu'un seul déversement majeur signerait la fin des moyens de subsistance de sa communauté, dont l'économie est axée sur la pêche.

La première ministre de l'Alberta, Rachel Notley, lors d'un discours à Ottawa Photo : La Presse canadienne/Adrian Wyld

Le gouvernement de l'Alberta s'oppose fermement à ce projet de loi, qui éliminerait une option de transport pour l'expédition du pétrole brut des sables bitumineux destiné à l'exportation.

La première ministre Rachel Notley a ajouté cet irritant à la liste des litiges entre sa province et le gouvernement fédéral.