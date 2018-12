Créée par Santé Canada pour sensibiliser les jeunes à la crise des opioïdes, la campagne « Soyez au fait » fait de la prévention auprès des jeunes dans plusieurs provinces. Elle les informe sur les différents types d’opioïdes, leur apprend à repérer une surdose et les renseigne sur la marche à suivre pour accompagner le malade. On y présente notamment la naloxone, un médicament disponible gratuitement en Ontario et qui peut inverser temporairement les effets d’une surdose d’opioïdes.

Cette campagne bilingue de sensibilisation nationale évoque aussi les précautions linguistiques à prendre afin d’éviter de stigmatiser les personnes concernées.

Présentée par de jeunes animateurs, « Soyez au fait » s’ajuste à son public : l’atelier d’une heure invite les participants à répondre aux questions posées sur des tablettes tactiles ou par l’intermédiaire du logiciel en ligne Kahoot, qui permet de répondre en groupe, sur un téléphone intelligent.

Des écrans tactiles invitent les élèves à tester leurs connaissances sur les dangers liés aux opioïdes. Photo : Radio-Canada

Deux représentantes de la police étaient également présentes, mardi, pour présenter aux élèves la Loi sur les bons samaritains : celle-ci offre une immunité contre des accusations de possession simple d’une substance contrôlée pour les personnes qui composent le 911 pour elles-mêmes ou pour un tiers en état de surdose.

L'initiative relève d'un partenariat entre la Stratégie communautaire contre les drogues, les quatre conseils scolaires de la région ainsi que les services policiers du Grand Sudbury.

C’est bien d’informer les adolescents, ils sont dans une phase de transition et possiblement plus exposés à des situations à plus haut risque. Chantal Bélanger, infirmière-hygiéniste, division de la promotion de la santé

Sudbury, une ville particulièrement exposée

Cet été, la Stratégie communautaire contre les drogues de la Ville du Grand Sudbury a relevé un volume plus élevé de surdoses d’opioïdes soupçonnées à Sudbury. Dans une annonce publiée sur son site Internet, elle prévenait que les drogues de rue pouvaient contenir des substances comme le fentanyl ou le carfetanil, en rappelant que même une infime quantité de ces substances pouvait causer une surdose.

En 2016, 17 décès reliés à une surdose d’opioïdes avaient été recensés à Sudbury. En 2017, ce chiffre a doublé.