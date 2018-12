Un texte de Michaële Perron-Langlais

L’Association des trappeurs du Yukon, à l’origine de la collecte de fonds, précise que l’argent servira à couvrir les dépenses engagées pendant cette période difficile par la famille et les amis de Gjermund Roesholt, conjoint de Valérie Théorêt et père de l'enfant. « Les fonds restants seront versés à un organisme à but non lucratif qui n’a pas encore été déterminé », peut-on lire sur la page de la campagne.

Dans un communiqué publié par la Gendarmerie royale du Canada du Yukon, les proches de Valérie Théorêt et d’Adele ont demandé qu’on leur accorde le temps et l’espace nécessaires pour faire face à cette perte.

Les deux morts ont eu « un immense impact sur la famille, les amis et la communauté de Whitehorse », indique le communiqué.

Des funérailles auront lieu mercredi, sans présence médiatique. La communauté est invitée à se joindre à la famille et aux proches.