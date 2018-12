Un texte de Thomas Deshaies

Une portion des territoires de la communauté de Pikogan et de Lac-Simon sont inclus dans la convention de la Baie-James, tout comme les villes de Val-d'Or et de Malartic. Rappelons que par l'entremise de cette convention, les communautés cries et inuites ont renoncé à leurs droits territoriaux, en échange de compensations financières et de certains droits.

L'historien Sébastien Brodeur-Girard estime qu'il s'agit d'une réalité méconnue du grand public et qui peut paraître pour le moins surprenante.

Ils se ramassent avec une partie de leur territoire, dont les droits auraient été officiellement éteints, selon la version juridique étatique, mais eux-mêmes n'ont jamais cédé ces droits d'aucune manière. Sébastien Brodeur-Girard, historien

L'histoire permet toutefois d'apporter un certain éclairage sur ce qui a mené à une telle situation. Il faut se rapporter aux débuts des négociations avec le gouvernement, dans les années 1970.

À cette époque, les Autochtones étaient représentés par l'Association des Indiens du Québec, explique M. Brodeur-Girard. Leur volonté, c'était d'essayer de régler l'entièreté des questions autochtones à travers la province, d'un seul coup [pour toutes les nations] , souligne-t-il. Ainsi, l'enjeu des limites territoriales entre chacune des nations n'était pas aussi déterminant.

En fonction des limites de la région hydrographique

Les Cris et les Inuits ont ensuite choisi de quitter l'Association des Indiens pour mener leurs propres négociations avec le gouvernement, explique M. Brodeur-Girard. Les limites territoriales de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois ont alors été établies en fonction des limites des régions hydrographiques qui se versent dans la Baie-James, nonobstant la présence d'autres nations non-signataires, vulgarise M. Brodeur-Girard.

Les gouvernements du Québec et du Canada s'engageaient à négocier avec les nations dont les droits auraient pu être lésés pour justement régler ces problèmes [de chevauchements territoriaux]. C'était en 1975 et depuis ce temps-là, il n'y a rien qui a été fait à ce niveau. Sébastien Brodeur-Girard, historien

Il s'agit d'une situation qui touche également les Attikameks et les Innus.

Des répercussions réelles

Par le passé, cette situation a amené certaines complications avec des entreprises qui souhaitaient exploiter le territoire, selon le Conseil tribal de la nation algonquine Anishnabeg.

Le gouvernement du Québec disait jusqu'à tout récemment aux minières qui voulaient s'établir dans cette région "ne vous en faites pas, avec la Convention de la Baie-James, on a aboli toutes les revendications ou les titres que les Autochtones pouvaient avoir sur ce territoire" , déplore l'agent d'information au conseil tribal, Georges Lafontaine.

Ça amène un questionnement quand on est assis sur les tables de négociation, explique le chef de Pikogan, David Kistabish. C'est quoi les démarches qu'on doit prendre? Car justement, ce n'est pas écrit noir sur blanc comme dans la convention. Une entente sur le processus de consultation a toutefois été depuis conclue avec le gouvernement du Québec, permettant d'améliorer la situation, précise M. Kistabish.

Les Anichinabés ne bénéficient pas des sommes versées par le gouvernement aux Cris, rappelle le conseiller de Lac-Simon, Lucien Wabanonik.

C'est vraiment un souhait de tenter de trouver une solution. On n'est pas signataire de cette convention et on ne bénéficie aucunement de ces ententes. Lucien Wabanonik, conseiller de Lac-Simon

La déclaration de François Legault suscite l'espoir

En campagne électorale, le premier ministre François Legault avait affirmé vouloir faire des ententes de nation à nation, en s'inspirant du modèle de Bernard Landry avec les Cris.

Une déclaration qui a suscité l'espoir chez certains élus anichinabés. C'est certain que ça n'a pas passé inaperçu , tranche le chef de Pikogan, David Kistabish.

Par contre, on en sait très peu pour l'instant, sur les intentions réelles du premier ministre, mais nos attentes sont quand même élevées. David Kistabish, chef de Pikogan-

Le cabinet de la ministre responsable des Affaires autochtones, Sylvie D'Amours, a réitéré par courriel l'intention du gouvernement de jeter les bases d'une nouvelle relation avec les Autochtones pour les années à venir . Le premier ministre Legault a demandé aux Chefs de lui proposer un mécanisme ou une façon de faire afin de concrétiser cette volonté. Le gouvernement s'est engagé à procéder dans les meilleurs délais à l'examen de la proposition de l'APNQL lorsqu'elle aura été reçue , précise-t-on par courriel.

L'enjeu du chevauchement des territoires fait aussi l'objet de discussions entre des représentants de la nation crie et de la nation algonquine.