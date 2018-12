Un texte de Brigitte Dubé, avec les informations de Bruno Lelièvre

Le maire confirme que des fonctionnaires du gouvernement sont sur place pour évaluer les dégâts, avant de lancer le processus de reconstruction.

Une vingtaine de personnes ont été jetées à la rue à la suite de l'incendie. Les sinistrés, dont des personnes âgées et des familles, ont tous été pris en charge par la Municipalité, la Croix-Rouge et des proches.

Jonathan Lapierre se réjouit de constater que les Madelinots se mobilisent pour venir en aide aux sinistrés en donnant des vêtements et toutes sortes de biens.