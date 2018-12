Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick exploite et entretient un gazoduc qui dessert 12 collectivités du sud de la province et 12 000 clients.

L’entreprise affirme que ses employés, ses clients, ses partenaires et ses fournisseurs ne verront aucun changement de ses activités quotidiennes durant la transition, qui doit s’écouler sur plusieurs mois.

Algonquin, qui effectue l’achat par l’entremise de sa filiale Liberty Utilities. dit vouloir maintenir les emplois locaux et poursuivre la prestation du service.

Cette transaction devrait être complétée d’ici environ six mois, le temps que la Commission de l’énergie et des services publics donne son approbation.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, accueille favorablement l'acquisition d'Enbridge Gaz NB par Algonquin Power. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau

Mais déjà, le premier ministre du Nouveau-Brunswick estime que cette acquisition est une bonne nouvelle.

Je suis encouragé de voir des investissements du secteur privé qui continuent dans notre province. J’aimerais voir un programme de marketing vigoureux pour avoir davantage de gens intéressés par le gaz naturel, et pour moi, c’est la prochaine phase vers un environnement plus sain. Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick.

Algonquin Power assure que les emplois seront maintenus, et que la transaction n’affectera pas les tarifs.

Une fois l’acquisition complétée, Enbridge gaz portera le nom de Liberty Utilities.

La compagnie compte investir cinq millions de dollars pour aider de futurs clients à transformer leurs systèmes de chauffage au gaz naturel. Une aide, qui pourrait représenter jusqu’à 100 % des coûts de conversion, pourrait être offerte aux nouveaux clients. La compagnie précise que les détails de ce programme seront annoncés ultérieurement.

Le directeur général d'Enbridge gaz Nouveau-Brunswick, Gilles Volpé. Photo : Radio-Canada

Je pense qu’ils vont investir au Nouveau-Brunswick. On va rapatrier certaines fonctions qui étaient faites ailleurs au Canada, on va les rapatrier au Nouveau-Brunswick, alors ça va créer des emplois. Ils sont aussi prêts à investir pour continuer le développement du système de distribution de gaz naturel. Gilles Volpé, directeur général d'Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick

Algonquin Power & Utilities Corp. dispose d’actifs évalués à 12 milliards de dollars en Amérique du Nord, et compte 2300 employés. Elle possède des actifs dans la production d’énergie hydroélectrique, éolienne et solaire, ainsi que des réseaux de distribution d’électricité, de gaz naturel et d’eau.