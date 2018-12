Un texte de Mélissa Fauteux

Parmi les dépenses qui ont mis une pression sur ce budget, mentionnons le nouveau programme de rénovations qui prévoit que la Ville de Granby remboursera 50 % du coût des rénovations des bâtiments dont la valeur foncière est de moins de 120 000 $.

Ce programme est estimé à 7,5 millions de dollars et constitue une grande fierté pour le maire de Granby, Pascal Bonin.