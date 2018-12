Le 8 septembre 2017, Troy Gentry, alors âgé de 50 ans, avait pris place dans un hélicoptère avec deux autres personnes. L’appareil s’était écrasé dans une forêt proche du Flying W Airport à Medford, au New Jersey. Le chanteur devait se produire à Medford ce soir-là.

Le rapport final sur cet accident, rédigé par le Bureau américain de la sécurité des transports (National Transportation Safety Board), a été rendu public mardi. Il indique que le pilote de l’hélicoptère avait coupé le moteur trop tôt alors qu’il tentait un atterrissage d’urgence à la suite de problèmes mécaniques. Cette manoeuvre du pilote a entraîné l’appareil dans une chute incontrôlée.

C’est dans son Kentucky natal que Troy Gentry avait rencontré Eddie Montgomery. Ensemble, ils avaient formé le groupe Montgomery Gentry à la fin des années 1990. Le duo a connu le succès grâce à des chansons comme If You Ever Stop Loving Me, Something to Be Proud Of, Lucky Man, Back When I Knew It All et Roll with Me.