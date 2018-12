Un texte de Jonathan Jobin

Alors que quelques formations ont bougé dans la OHL dernièrement, les 67 ont suivi le mouvement en effectuant un échange important avec les Spitfires de Windsor.

En plus du gardien, les 67 reçoivent des choix de deuxième tour en 2024 et de quatrième tour en 2020. Ils cèdent l'espoir Egor Afanaseyev en plus de quatre choix de deuxième tour et trois autres choix conditionnels.

Comme joueur d'impact, c'est certainement un des trois quatre meilleurs joueurs de la Ligue, si ce n'est pas le meilleur. Il aura un impact immédiat sur notre équipe , a mentionné l'entraîneur André Tourigny après l'entraînement matinal de sa formation.

DiPietro avait remporté la coupe Memorial avec les Spitfires en 2017, alors qu'il n'était âgé que de 17 ans. Il a été repêché par les Canucks de Vancouver et sera très probablement le gardien numéro un d'Équipe Canada junior aux prochains Championnats du monde.

Le gardien Michael DiPietro, lors d'un match préparatoire des Canucks de Vancouver, en septembre 2018 Photo : La Presse canadienne/Darryl Dick

Même si DiPietro sera disponible vendredi et samedi pour les matchs contre les Olympiques de Gatineau, les 67 devront ensuite garder leur duo original composé de Cédrick Andrée et Will Cranley durant les Championnats du monde.