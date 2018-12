Toutes les écoles de la division avaient déjà été fermées lundi à la suite de menaces sur les médias sociaux. Trois adolescents ont été arrêtés par la GRC et deux d'entre eux ont été inculpés dans cette affaire.

Mardi matin, par précaution, la Division scolaire a publié une alerte au sujet des mesures de confinement sur son site Web et sur Twitter, puis a annulé ces mesures quelques heures plus tard.

Par voie de communiqué, la GRC de Selkirk indique qu’elle enquête sur de nouvelles menaces sur Internet, et ajoute que les policiers ont accru leur présence dans toutes les écoles de la communauté. La police croit que les nouvelles publications sont liées aux menaces proférées dimanche.

« La GRC rappelle à tout le monde que ces types de menaces sur Internet sont prises très au sérieux et que des accusations seront portées contre toute personne qui participe à ce type d’activité en ligne », souligne le sergent Paul Manaigre.

« Nous demandons aux élèves et aux résidents de Selkirk de partager uniquement les renseignements provenant de sources dignes de confiance telles que la commission scolaire, la police ou les autorités municipales. De nombreuses personnes ressentent de la crainte et de l’incertitude à propos de ces incidents. Partager de faux renseignements et faire courir des rumeurs n’est pas utile », ajoute le porte-parole de la GRC du Manitoba.

La GRC de Selkirk poursuit son enquête.