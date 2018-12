Avec les informations de Piel Côté

Stratégies Focus offre, entre autres, des séances d'orientation, des visites d'entreprises ainsi que des formations sur les nouvelles techniques de recherche d'emploi.

La retraitée Germaine Bergeron a suivi le programme. Elle croit que ces formations sont bénéfiques pour les 50 ans et plus.

Être sur le marché du travail aujourd'hui, c'est très différent de ce qu'on vivait dans le temps. Si on avait envie de travailler, on allait trouver un employeur, on se trouvait une job. Maintenant, c'est différent, avec les normes du travail, les syndicats et tout. Ils [Orpair] nous mettent au courant de tout, ils nous mettent en contact avec l'employeur directement , raconte-t-elle.

Germaine Bergeron est retraitée depuis cinq ans et a suivi le programme Stratégies Focus. Photo : Radio-Canada/Piel Côté

Selon la conseillère en emploi de Stratégies Focus, Johanne Morin, le bassin des 50 ans et plus peut apporter beaucoup aux employeurs.

C'est la génération des baby-boomers, alors cette génération-là a bien des qualités au niveau du travail, c'est des gens qui vont être assidus, qui vont être ponctuels, qui ont le sens de la loyauté, le sens de la responsabilité. Ils sont très appréciés par les employeurs. Ça devient une solution à la pénurie de main-d'oeuvre , fait-elle valoir.

Johanne Morin, conseillère à l’emploi du programme Stratégies Focus Photo : Radio-Canada/Piel Côté

La directrice des jardins du Patrimoine d'Amos, Isabelle Poirier, embauche du personnel de plus de 50 ans. Elle croit que les employeurs devraient s'intéresser à ce bassin de main-d'oeuvre.

Surtout lorsqu'ils ont suivi cette formation-là, ça les aide vraiment à venir préparés dans le milieu du travail. Ils savent ce qu'ils veulent, les attentes. Ils savent aussi ce qui les attend et je pense que c'est peut-être une belle solution à la pénurie qu'on vit présentement , estime-t-elle.

Les nouvelles cohortes de Stratégies Focus commenceront le 14 janvier.