Un texte de Laurence Royer

Au lendemain de la présentation de l’énoncé économique de la Coalition avenir Québec ( CAQ ), la directrice de la Chambre de commerce de Sept-Îles, Jessica Bélisle, admet qu’elle s’attendait à plus. Elle estime que François Legault est resté « très prudent », malgré des surplus budgétaires.

Par contre, Jessica Bélisle, affirme que la mise à jour économique est une bonne nouvelle pour les grandes entreprises de la région.

Les mesures pour accélérer les investissements des entreprises ainsi que le programme de rabais sur les tarifs d’électricités pourraient, selon elle, permettre d’accroître la productivité et la performance des grandes entreprises.

Toutefois, Jessica Bélisle aurait souhaité que la CAQ propose des mesures pour concrètes pour contrer la pénurie de main-d’œuvre. On pourrait avoir des mesures pour faciliter l’immigration, faciliter la venue de ces nouvelles personnes-là, dit-elle. Le gouvernement pourrait aussi mettre davantage d’incitatifs pour que les gens d’expérience restent sur le marché du travail.

Après avoir pris connaissance de la mise à jour économique, la députée péquiste de la circonscription de Duplessis, Lorraine Richard reste sur sa faim . Elle estime que François Legault n’a pas satisfait aux attentes qu’il avait créées pendant la campagne électorale.

Lorraine Richard aurait notamment souhaité davantage d’investissements en santé.