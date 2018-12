Les deux femmes ont toutes deux subi de graves blessures à un bras. Elles sont actuellement opérées.

L'attaque s'est produite chez elles. D'autres personnes étaient présentes, mais le propriétaire des animaux, lui, était absent.

Les victimes ont elles-mêmes signalé l'attaque au 911.

Les deux chiens sont un pitbull âgé d'un an et un berger australien de race mixte qui est un peu plus jeune, selon la SQ.

Tous deux ont été pris en charge par un inspecteur canin de la municipalité, qui les a isolés. Cet inspecteur effectuera des tests, notamment pour vérifier si les chiens avaient contracté la rage.

Une fois stabilisées, les victimes seront rencontrées par les enquêteurs afin de leur permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé.