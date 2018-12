Des dons de vêtements qui permettent l’intégration au marché du travail à Sherbrooke

Les vêtements recueillis dans les cloches bleues sont d'abord triés chez Récupex, un organisme d’insertion sociale. Les vêtements en bon état sont, ensuite, envoyés chez t.a.f.i. où des employés travaillent à les étiqueter, à les ranger et à les vendre.

Les vêtements déposés dans les boîtes de dépôt sont triés et réparés chez Récupex. Ils sont ensuite vendus à la boutique t.a.f.i. & compagnie. Photo : Radio-Canada

Cette chaîne de production contribue non seulement à réduire la consommation en prônant une économie sociale en Estrie, mais donne aussi la chance à ces gens, au parcours aussi éprouvant que diversifié, de décrocher un premier emploi. C'est le cas de Sylvie Lemieux pour qui ce stage n'a amené que du positif.

Ç’a changé ma vie! Sylvie Lemieux, participante au programme d’insertion au marché du travail chez t.a.f.i. & compagnie

Lorsqu'elle a su qu’elle travaillerait chez t.a.f.i.& & compagnie, Sylvie Lemieux soutient avoir rajeuni d’un coup. Pour elle, cette bonne nouvelle amenait non seulement une première source de revenu depuis quelques années, mais représentait l’espoir d’une seconde chance.

Je me sens comme si, pour la première fois dans ma vie, je n’ai pas besoin de marcher sur des oeufs, qu’on me donne le droit d’être moi-même , raconte-t-elle.

Sylvie Lemieux désire maintenant vendre ses créations de tricot dans plusieurs boutiques à Sherbrooke. Photo : Radio-Canada

Une douzaine d’employés par année participent au programme d’insertion au marché du travail. Sélectionnés par Emploi-Québec, ces personnes en sont parfois à une première expérience en milieu de travail. Pendant six mois, elles suivent des formations en service à la clientèle, en techniques d’entrevue ou encore en gestion des conflits afin de les guider dans leur cheminement professionnel.

Notre plus grande fierté, c’est de prendre les gens comme ils sont et de partir d’où ils sont aussi. Parce que, dans la marché de l’emploi actuel, les employeurs misent beaucoup sur les compétences, mais ils n’ont pas tous eu la chance d’aller à l’école et d’autres ont eu des vies plus difficiles. Jonathan Beaudoin, Gérant-formateur chez t.a.f.i. & compagnie

Jonathan Beaudoin, le gérant et formateur, estime que la majorité des participants quittent la boutique avec des perspectives d’emplois intéressantes. Ce taux de placement est attribuable, entre autres, à l’accompagnement des formateurs dans la recherche d’emploi.

On les aide à travers le cheminement en les aidant à pallier à leurs difficultés.[...] On fait des appels, on les aide à faire des placements, on a des contacts un peu partout dans les entreprises de la région , soutient-il.

Mme Lemieux rêve grand : elle souhaite maintenant vendre ses créations de tricot dans des boutiques de Sherbrooke.