Ils manifestent lundi pour demander des solutions au différentiel de prix entre le pétrole canadien et américain.

Selon l’organisateur de l’événement et résident du village, Tim Cameron, Drayton Valley est un baromètre de la situation économique de la province. Il avance que toute vague de licenciements commence dans cette région où se situent de nombreux champs pétrolifères.

L’impact de la baisse du prix du pétrole canadien s’est cependant répercuté à l’extérieur du secteur énergétique, indique-t-il.

« Les services de police le ressentent parce qu’ils doivent répondre à un plus grand nombre d’appels pour vols. Les enseignants le constatent parce que les enfants leur disent qu’ils ne seront pas de retour à l’école après les congés des fêtes », a observé M. Cameron.

Tim Cameron a lui-même de la difficulté à trouver du travail dans le secteur pétrolier. Photo : Radio-Canada

Une cinquantaine d’entrepreneurs de la municipalité avait déjà écrit une lettre au premier ministre du Canada Justin Trudeau pour lui demander une rencontre informelle.

L'invitation étant restée lettre morte, un groupe de travailleurs a décidé d’organiser le rassemblement à l’occasion d’une présentation de la journaliste et blogueuse Vivian Krause qui a écrit sur le financement étranger des organismes environnementaux. Même si ses écrits sont controversés, Tim Cameron assure que la manifestation organisée mardi n’est pas politisée.

« Les gouvernements peuvent trouver les solutions où ils veulent. Une solution dans six mois ou un an arrivera cependant trop tard et l’impact sera la dévastation de petites communautés. J’espère de tout coeur que j’ai tort », s’inquiète Tim Cameron.

Pour l’instant, il ne voit pas de différence en matière d’emplois depuis l’annonce de réduction de production de pétrole ordonnée par la première ministre de l’Alberta Rachel Notley.

L’organisateur espère une forte participation pour rivaliser avec les manifestations qui ont déjà eu lieu à Calgary et Edmonton.