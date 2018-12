Paula Kelly, qui dirige la bibliothèque publique Whitehall à Pittsburgh, est l’une des personnes couronnées. Elle œuvre à rendre la bibliothèque plus accessible à diverses populations, dont les immigrants et les réfugiés. La ville de Pittsburgh compte de nombreux réfugiés bhoutanais. « [Contribuer au] service public est gratifiant, et rien n’est plus gratifiant que d’être bibliothécaire », a-t-elle déclaré par communiqué.

Nancy Daniel fait également partie des gagnants. Elle est directrice de la bibliothèque du Western Piedmont Community College, situé dans une région rurale de la Caroline du Nord. Travaillant à améliorer les compétences informationnelles des étudiants, elle leur apprend à bien évaluer la qualité des sources d’information en ligne.

Lancés en 2008, les prix I Love My Librarian encouragent les usagers des bibliothèques publiques, scolaires et universitaires à souligner les réalisations des bibliothécaires.