Un texte de Tanya Neveu

Depuis le mois d'octobre, une nouvelle option natation est offerte à l'école secondaire Marcel-Raymond.

Quelque 21 élèves, de la troisième à la cinquième année du secondaire, ont choisi d'y adhérer, dont Mathilde Dénommé-Cotten.

Habituellement, l'école est concentrée juste sur le volleyball. Je trouve ça intéressant qu'elle puisse ouvrir sur d'autres portes. La natation, ce n'était pas juste pour les personnes qui sont bonnes, mais pour celles qui veulent s'améliorer. C'est une motivation qui m'encourage à venir à l'école , raconte-t-elle.

Sur un horaire de neuf jours, quatre cours sont destinés aux sports aquatiques, comme l'explique l'enseignante en natation, Josée Miron.

Il y a au moins un entraînement de natation par semaine. Il y en a qui apprennent les différents styles de natation. Il y en a qui poussent leur entraînement de natation, car ils sont déjà dans le club de natation Exotem. On voit des sports comme le water-polo et le sauvetage sportif , indique l'enseignante.

Cette option ne sera plus proposée si la piscine ferme en juin 2019.

Initier les élèves à la natation

Plus de 150 élèves de la quatrième année du primaire seraient aussi touchés par la fermeture de la piscine municipale.

Des cours de réanimation cardiaque sont inclus dans l'option natation à la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Depuis plus de 10 ans, la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue offre à ses élèves huit cours de natation annuellement.

Étant donné notre réalité géographique et la quantité de lacs qu'on a, on souhaitait offrir aux enfants cette possibilité-là de s'assurer qu'on ait un minimum de sécurité aux abords de nos lacs. Nous effectivement, pas de piscine, on ne peut pas continuer à offrir ce cours-là , explique la directrice des services éducatifs et complémentaires, Nicole Lavoie.

Mouvement de mobilisation

Les pressions persistent de la part des citoyens pour le maintien de la piscine de Ville-Marie.

Lundi soir, plus d'une trentaine de personnes se sont présentées au conseil municipal afin de réclamer que la piscine soit maintenue ouverte le temps de procéder à la construction d'une nouvelle infrastructure.