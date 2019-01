Vos meilleures recettes à la franco-manitobaine : une tarte au sucre à la crème et des brioches

Dans le cadre de « Nos racines - nos recettes », réalisé avec l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba et l'Accueil francophone, nous vous proposons des recettes que des grands-mères métisses et africaines partagent avec leurs enfants et petits-enfants. Ces rencontres culinaires sont le prétexte d'échanges culturels et laissent un legs important afin que nos sociétés demeurent bien vivantes.

Un texte de Colombe Fortin



Paulette Duguay, une fière grand-mère métisse, cuisine avec sa petite-fille Paris des recettes familiales qu'elle tient à transmettre à ses petits-enfants. Perle, la cousine de Paris, l'accompagne. Ces recettes, Paulette les connaît par coeur, pas besoin d'ouvrir le livre de recettes. Selon elle, rien de mieux que de les cuisiner ensemble pour transmettre ces connaissances. C'est pour elle une question d'amour.

Ingrédients pour les tartes au sucre Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

INGRÉDIENTS

tarte au sucre à la crème (pour 2 tartes)

375 ml (1 1/2 tasse) de sucre brun bien tassé

60 ml (1/4 de tasse) de farine

375 ml (1 1/2 tasse) de crème à fouetter 35 %

2 croûtes à tarte (profondes, si elles sont achetées du commerce)

Le sucre brun Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Dans un grand bol, on verse le sucre brun.

Perle et Paris mélangent le sucre et la farine. Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

On ajoute la farine et on mélange bien.

Le sucre et la crème Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Paulette montre à Paris et Perle, les deux jeunes adolescentes invitées par les grand-mères pour cuisiner, comment bien défaire le sucre brun pour qu'il ne reste pas de morceaux. On verse ensuite la crème sur le mélange.

Mélange de sucre et croûte à tarte Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Quand le mélange de sucre et de crème est homogène, on le verse dans les deux croûtes de tarte non cuites. Pour cette recette, Paulette a acheté les croûtes à tarte « profondes ».

Les tartes au four Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Paris et Perle placent les tartes dans le four préchauffé à 190°C (350°F). Les tartes doivent cuire 60 minutes.

Tarte au sucre Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Ces tartes sont délicieuses, très sucrées, mais ce sucre est doux. Impossible de n'en prendre qu'un morceau.

_________________________________________________________________________________________

Les brioches de mémère Duguay

Ingrédients pour les brioches Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

INGRÉDIENTS

Les brioches

1 litre (4 tasses) de farine

20 ml (4 c. à thé) de poudre à pâte

5 ml (1 c. à thé) de sel

255 ml (2/3 de tasse) d'huile de noix de coco (ou la même quantité de saindoux)

375 ml (1 1/2 tasse) de lait

Beurrer le moule Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

À l'aide d'un morceau de papier ciré, on beurre le moule pour les brioches.

L'huile de noix de coco Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Pour cette recette, Paulette remplace le saindoux par de l'huile de noix de coco, meilleure pour la santé. Puisque l'huile a figé dans son contenant, elle le place dans de l'eau chaude avant de l'utiliser. En réchauffant un peu l'huile sans la faire fondre, c'est plus facile de la mesurer.

La farine, la poudre à pâte et le sel Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Pour préparer la pâte des brioches, on verse dans un grand bol la farine, la poudre à pâte et le sel.

La pâte à brioche Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Avec nos mains, on mélange les ingrédients secs avant d'ajouter le lait. La texture du mélange ressemble à celle d'une pâte à pain.

Paulette et Paris préparent et pétrissent la pâte des brioches. Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Paulette montre à Paris comment pétrir la pâte. Pour elle, juste au toucher, elle sait si la pâte est prête. Paulette dit qu'elle a certainement cuisiné cette recette au moins 500 fois. C'est le dessert qui fait l'unanimité chez elle. Que se soit pour les jours heureux ou pour les journées où l'un des siens à besoin de réconfort, la brioche est toujours là, chaude et sucrée et le sucre caramélisé au fond du plat est toujours pour son mari Denis. C'est comme ça chez les Duguay.

Perle et Paris roulent la pâte Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Perle et Paris roulent à tour de rôle la pâte des brioches. Il faut qu'elle soit bien ronde, le plus mince possible, mais il ne faut pas qu'elle se déchire.

Préparation du sucre Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Pour préparer le sucre de la brioche, on dépose dans un petit chaudron du beurre et du sucre brun qu'on laisse fondre sur un feu moyen, sans le cuire. Le mélange doit demeurer granuleux. C'est important d'utiliser une cuillère en bois pour mélanger le tout.

Perle et Paris étendent le sirop sur la pâte à brioche Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Paris verse le mélange de sucre fondu sur la pâte à brioche et Perle l'étend uniformément.

On roule les brioches Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Après avoir roulé la pâte à brioche, on la coupe en rondelles d'environ 2 centimètres d'épaisseur, et on place ces rondelles assez serrées dans le plat en verre beurré.

Les brioches sont au four. Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Cuire les brioches au four à 210°C (425°F) durant 10 minutes, réduire la chaleur à 180°C (350°F) et continuer la cuisson pour 20 à 25 minutes.

Les brioches de mémère Duguay Photo : Radio-Canada / Colombe Fortin

Les brioches sont dorées, et le sucre est bien caramélisé. Quel délice, ce dessert!