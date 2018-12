Un texte de Mélissa Paradis



Jeudi, je me suis donc dirigée vers la cuisine de la Soupière de Jonquière. J'ai enfilé un tablier. J'étais maintenant prête à recueillir anecdotes et témoignages tout en mettant la main à la pâte.

Des bénévoles préparent le repas du midi dans la cuisine. Photo : Radio-Canada/Mélissa Paradis

Une journée qui commence tôt

Il est 10 h 30. La journée des bénévoles est déjà bien entamée, depuis 7 h, en fait. Aujourd'hui, les bénéficiaires auront droit à deux menus complets : soupe aux tomates et au boeuf en entrée, ragoût ou cigares au chou en repas principal et tarte aux fraises et aux bleuets. Tout ça pour la modique somme d'un dollar.



Quant à moi, on me donne la responsabilité des patates pilées avec Bertrand Doré. Il me raconte la première fois qu'il en a cuisinées pour 80 personnes. Il manquait de liquide. Elles étaient solides et trop salées. Ça a été une expérience douloureuse pour ceux qui ont été obligés de les manger! , dit-il en riant.

Bertrand Doré s'apprête à servir des pointes de tartes. Photo : Radio-Canada/Mélissa Paradis

Ils sont 140 bénévoles, surtout des retraités, à la Soupière de Jonquière. Faire du bénévolat, c'est une façon d'occuper leur temps. Et pourquoi pas le faire en se rendant utile?

Comme on est la génération qui a tout eu selon nos enfants, je pense que c'est encore plus important de faire du bénévolat pour leur prouver qu'on est là. Claude Côté, bénévole

Claude Côté transporte une boîte remplie de denrées. Photo : Radio-Canada/Mélissa Paradis

À la soupe!

Il est maintenant 11 h 30. Je distribue la soupe. Les bénéficiaires sont visiblement très heureux de pouvoir profiter d'un bon repas à petit prix.

À ma gauche, Jacqueline St-Louis remet les plats principaux aux gens en manœuvrant telle une pieuvre. C'est pour se faire des amis qu'elle a choisi de s'impliquer à la Soupière de Jonquière il y a quatre ans, après avoir quitté la région de l'Outaouais. En plus d'occuper son temps, elle peut donner au suivant.

Il y a une soupière, en Outaouais, qui s'est occupé d'un de mes frères quand il avait besoin d'aide, me confiera-t-elle une fois les bénéficiaires servis. Je ne me sens pas obligée de le faire, mais je me sens bien de remettre.

Un cuisinier s'active dans la cuisine de la Soupière de Jonquière. Photo : Radio-Canada/Mélissa Paradis

Un service apprécié

Il est 12 h 30. Déjà, plusieurs bénéficiaires sont venus remercier les cuisiniers pour le bon repas qu'ils ont mangé. En quatre ans, Arlette Fortin a développé des liens avec eux, mais également avec les membres des équipes qu'elle coordonne.

Il y a une belle dynamique dans les équipes. C'est le fun de travailler, de venir faire notre journée. Quand on s'en va, on a fait une bonne journée. On a bien fait les choses et les gens sont contents. Ils viennent nous dire '' merci ''. Arlette Fortin, coordonnatrice de la Soupière de Jonquière

Des bénévoles nettoient la vaisselle. Photo : Radio-Canada/Mélissa Paradis

En 27 ans, le nombre de bénévoles est passé d'une dizaine à 142 à la Soupière de Jonquière. Au total, ils sont 600 dans les sept soupes populaires de la région, qui ont toujours besoin d'un coup de main.

Jeudi se tiendra la Grande guignolée des médias, lors de laquelle les dons amassés permettront en grande partie de financer les activités des soupes populaires.

N'oubliez pas votre monnaie!