Le groupe, qui fournit des informations et des données aux professionnels des secteurs financier, juridique, comptable et des médias, a effectué ces annonces à l'occasion d'une journée avec les investisseurs organisée à Toronto, au cours de laquelle il a évoqué sa stratégie future et ses plans de croissance.

Dans le cadre de la rationalisation de ses activités, le groupe, qui a finalisé la cession au fonds Blackstone d'une participation de 55 % dans sa principale division, Financial & Risk rebaptisée Refinitiv, a annoncé qu'il réduirait de 30 % le nombre de ses sites dans le monde, pour le ramener à 133 d’ici 2020.

Thomson Reuters n'a pas voulu préciser dans quels pays ces suppressions de postes auraient lieu. Nick Masterson, codirecteur général adjoint, a toutefois dit aux investisseurs que les salariés avaient déjà été informés de 90 % des réductions prévues.

Au moment de l'annonce, l'action cotée à Toronto gagnait jusqu'à 3,7 %, atteignant un plus haut historique.

Après la cession de F&R à Blackstone, la division juridique représente 43 % du chiffre d'affaires de Thomson Reuters, 23 % des ventes proviennent de clients professionnels tandis que la division fiscalité et comptabilité génère 15 % des revenus.

Reuters News ne représente que 6 % du chiffre d'affaires, mais le directeur général du groupe, Jim Smith, a déclaré que la division, désormais présidée par Michael Friedenberg qui a rejoint la société lundi, restait un élément essentiel du groupe.

« Nous pensons que, sous sa houlette, Reuters News peut représenter une partie encore plus importante de notre croissance future », a déclaré M. Smith.

Thomson Reuters s'est fixé pour objectif de ramener ses dépenses d'investissement dans une fourchette de 7 % à 8 % de ses revenus en 2020, contre 10 % actuellement.

Le groupe vise une croissance de ses ventes annuelles de 3,5 % à 4,5 % d'ici 2020, hors impact d'éventuelles acquisitions.

Jim Smith a précisé que le groupe voulait vendre davantage de produits à ses clients actuels et en attirer de nouveaux. Thomson Reuters va également réduire sa gamme de produits, a-t-il déclaré.

Thomson Reuters a mis de côté 2,6 milliards de dollars (1,75 milliard d'euros) pour des acquisitions sur les quelque 22,5 milliards de dollars tirés de la vente de sa division Financial & Risk.

Le titre Thomson Reuters a gagné près de 40 % depuis mai, en raison notamment d'un programme de rachats d'actions de 10 milliards de dollars.